Vyjednávání bude pokračovat v úterý schůzkou s koalicí ProOlomouc s Piráty, která skončila ve volbách třetí a obdržela osm mandátů.

„Potkali jsme se s koalicí SPOLU, ještě to nebylo na půdorysu dvojbloku (ANO a spOLečně), o tom bude až zítřejší jednání s ProPirem,“ uvedl v podvečer lídr vítězného hnutí a současný primátor Miroslav Žbánek.

Základ nové olomoucké vlády: ANO+spOLečně, ekonomiky se ujme Bačák

ANO a SPOLU řešili rozdělení resortů

Se SPOLU si vyjednavači ANO vyjasnili některé personální otázky, rozdělení resortů.

„Také jsme se bavili o naplňování vlastnických politik u městských firem, zde se jednalo spíše o obecné věci. Stejně tak jsme se bavili ke struktuře například odborných komisí rady, zde jsme navrhovali odbornou komisi rady pro seniory. SPOLU potvrdilo, že toto je model, se kterým nemají problém. Je to téma, které souvisí i se zhoršující se ekonomickou situací seniorů jako ohrožené skupiny. Bude potřeba se tomu věnovat speciálně a detailněji,“ vyjmenovával témata Žbánek.

Podle zástupců koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP09, se vyjednavači dohodli, že jednání ANO a SPOLU bude pokračovat ve čtvrtek.

„Dnes jsme si říkali naše priority týkající se jednotlivých resortů, jestli to bude rezonovat s případnými partnery. Ve čtvrtek bychom si měli sdělit personální nominace jednotlivé posty,“ uvedl v pondělí v podvečer Martin Major (ODS), stávající náměstek primátora a člen vyjednávacího týmu.

Jednání s koalicí ProOlomouc a Piráty se uskuteční v úterý. Hnutí ANO v tuto chvíli podle Žbánka jedná s potenciálními třetími subjekty do koalice „rovnocenně“. Své preference v pondělí dalo najevo hnutí spOLečně.

„U nás to není tak černobílé, ani na klubu po včerejším jednání. Budeme dále jednat,“ doplnil v pondělí v podvečer lídr ANO.

Žbánek: Mrzí mě napadání nás jako vítězné strany

"Byli pracovití, mohli by přinést novou dynamiku"

SpOLečně podle slov lídra Otakara Štěpána Bačáka upřednostňuje spolupráci s ProOLomouc a Piráty před koalicí SPOLU, která je složena z ODS, lidovců a TOP09.

„V koalici s ProOlomouc a Piráty bychom měli větší váhu. Piráti a ProOlomouc byli v opozici velice pracovití, mohli by přinést do nového vedení města novou dynamiku,“ vysvětlil Bačák.

V nové radě požaduje spOLečně dva mandáty a Bačák by se měl pokračovat jako ekonomický náměstek.

Vítězné hnutí ANO chce mít do konce týdne stanovisko svého klubu, které by rozhodlo, jaká koaliční smlouva by se měla v Olomouci uzavírat.

STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti, kteří získali dva mandáty, již v sobotu večer iniciovali povolební vyjednávání o koalici bez vítěze voleb. Uskupení usiluje o sestavení koalice, která by kopírovala vládní půdorys. Jednalo by se o čtyřčlennou koalici dohromady osmi stran opřenou o 24 křesel.

I když jednání podle iniciátorů ještě nejsou u konce, podle dosavadního vývoje to spíše vypadá tak, že STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti skončí v opozici.

