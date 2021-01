Babyboom v Pňovicích nebere konce. Vesnice přitahuje mladou krev a přírůstky se již nevejdou do mateřské školy. Třídy mateřinky v prostorách základní školy už praskaly ve švech.

Nová mateřská škola v Pňovicích, prosinec 2020 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Letos v březnu se proto obec pustila do rekonstrukce 200 let staré budovy, v níž kdysi sídlila první obecní škola. V prosinci práce skončily a po Novém roce se mohou děti stěhovat do nového.