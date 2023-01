„Sledoval jsem průběh soudu a jeho průběh mi připadal velmi objektivní, možná v některých momentech přísný, někdy emotivní. Z mého laického pohledu jsem byl přesvědčen, že k žádnému podvodu ani zneužití dotace nedošlo,“ řekl.

Kauza Čapí hnízdo: Soud zprostil obžaloby Babiše i Nagyovou

Potěšen rozhodnutím soudu je i olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO 2011).

„Jsem rád, že se naplnilo to, co Andrej Babiš celou dobu deklaroval. Dlouhé roky tu byla snaha zpochybňovat zákonnou integritu bývalého premiéra, ukázalo se, že to nebyla pravda. Jsem rád, že to takto dopadlo, a to nejen kvůli Andreji Babišovi, ale i kvůli jeho rodině. Uvidíme, jak jak na rozsudek zareaguje státní zástupce. Myslím, že i pro prezidentskou kampaň je dobrá zpráva, že jeden z lídrů kampaně není zatížen obviněním nebo dokonce odsuzujícím rozsudkem,“ řekl.

Miroslav Žbánek řadu let pracoval v Úřadu Regionální rady Střední Morava. Jednalo se o obdobu středočeského úřadu, který udělil dotaci pro farmu Čapí hnízdo.

„Tím, že jsem pracoval dlouhá léta na Regionální radě, mě rozhodnutí soudu až tak nepřekvapilo. Zkušenost z toho, jak probíhal celý dotační proces, mám poměrně dobrou. Už i předchozí zastavená trestní stíhání byla předzvěstí toho, jak může celá věc dopadnout,“ doplnil olomoucký primátor.

"Jako občan jsem zklamaný"

Podle hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka je třeba respektovat rozhodnutí nezávislého soudu.

„Jako občan jsem zklamaný, ale jako hejtman mám respekt k rozhodnutí soudu. Jako v jakýchkoli jiných případech na tom stojí principy naší demokracie,“ konstatoval.

Senátorka za Přerovsko a místopředsedkyně Senátu České republiky Jitka Seitlová (KDU-ČSL) uvedla, že prvoinstanční rozhodnutí soudu je v této chvíli nutné respektovat.

„Jsem zvědavá, jak se zachová státní zástupce. Budeme očekávat, zda se proti rozhodnutí, které je jiné, než byl jeho návrh, odvolá,“ sdělila.

Verdikt podle jejího mínění může ovlivnit ochotu veřejnosti volit Andreje Babiše v nadcházející prezidentské volbě, a to v pozitivním i negativním smyslu.

„Kdyby byl odsouzený, stavěl by se do role obětního beránka, říkal by, že je to politický proces. Tyto argumenty nebude moci dále opakovat. Na druhou stranu rozsudek pro některé může být zásadní rozhodnutí, takže mu hlas dají. Možných vážných porušení zákona nejen v České republice ale může být ze strany Andreje Babiše více. Pro mě pochybnosti z hlediska souladu jeho chování se zákonem zůstávají,“ uzavřela senátorka.