Cestující na ně mohou dál jezdit a nemusejí mít obavy z pokuty.

Bude to možné zřejmě až do pátku, kdy už mají být všechny prodejní automaty ve městě nastaveny na nové tarify jízdného.

Jízdenku za 18 korun si ve středu ráno chtěla u automatu u finančního úřadu koupit Jitka Kovářová z Olomouce.

„Na automatu taková možnost vůbec nebyla. Tak jsem stiskla tlačítko plné jízdné za 14 korun a na displeji se objevila cena 14 korun. Bála jsem se, že dostanu neplatnou jízdenku a tak jsem ji nevytiskla a raději si ji koupila přes sms. Na přístroji nikde nebylo žádné vysvětlení,“ popsala zkušenost Jitka Kovářová.

Pořídit si lístek za 18 korun se ve středu dopoledne nepodařilo ani další cestující, která k tomu využila automat u Červeného kostela.

„Koupila jsem si jízdenku, že pojedu babičce nakoupit, a automat mi ji prodal za 14 korun,“ popsala mladá žena.

„Když jsem se zeptala řidiče autobusu, jestli můžu nastoupit nebo mi prodá jízdenku za 30 korun, vysvětlil mi, že mám jít na dispečink, kde doplatím rozdíl a dostanu jízdenku za 18 korun,“ uvedla Olomoučanka.

Pokutu nedostanete

Cestující, kteří se dostanou do stejné situace a lístek si pořídí v automatu, který na nové tarify jízdného ještě není nastavený, se nemusejí obávat pokuty. Není ani nutné chodit na dispečink dopravního podniku a doplácet čtyři koruny za dražší lístek.

„Kdo si v dubnu v prodejním automatu koupí jízdenku za 14 korun, může na ni bez obav z pokuty jet autobusem i tramvají. Bude mu uznána jako platný doklad. Podmínkou ale je, aby na ní bylo dubnové datum prodeje,“ řekla mluvčí dopravního podniku Martina Krčová.

V Olomouci jsou podle ní tři desítky automatů na jízdenky. Dopravní podnik všechny nechal s předstihem opatřit nálepkami s upozorněním a pokyny pro cestující.

„Z některých přístrojů zřejmě samolepky zmizely. Automaty bohužel není možné na nové tarify nastavit centrálně. Ke každému musí přijet technik a provést úpravy, což samozřejmě nějakou dobu trvá. Předpokládáme, že do pátku už to bude u všech přístrojů hotové. Do té doby je možné dál využívat jízdenky za 14 korun koupené v dubnu. Při přepravní kontrole budou uznány, cestující kvůli tomu pokutu nedostanou,“ ujistila Martina Krčová.