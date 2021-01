Přestupní terminál stavbaři budovali od května 2019 do loňského prosince. Tvoří jej autobusové nádraží, parkoviště s cyklověží v prostoru přednádraží a nová výpravní budova. Tu nechala postavit a financovala společnost ČSAD Ostrava ze skupiny Ostra, která autobusové nádraží v Šumperku provozuje.

Zelené střechy, chytré lavičky i lampy

Za stavební práce na dopravním terminálu město zaplatilo 168 milionů korun, přes padesát milionů pokryla dotace.

„Obyvatelé Šumperka a okolí se dočkali autobusového nádraží hodného jednadvacátého století, které je i velmi dobře technologicky vybaveno,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Celý prostor je protkán moderními technologiemi. Nachází se v něm například 21 kamer, chytré lavičky s připojením k internetu, nabíjet zde lidé v jednu chvíli mohou až 38 mobilních telefonů.

Ke snesitelnějšímu klimatu v letních měsících budou přispívat zelené střechy na přístřešcích nástupišť.

„Instalovány zde máme i chytré lampy. Jsou označeny modrými sukýnkami. Svítí na deset procent intenzity. Když do tohoto území vstoupí člověk, rozsvítí se naplno a později zase pohasnou,“ zmínil místostarosta Šumperka Jakub Jirgl.

Kolo na den? Za pětikorunu

Za uložení kola v cyklověži na 24 hodin zájemce zaplatí pětikorunu. Parkování na ploše pro 131 osobních automobilů bude zdarma.

Prostoru dominuje nová výpravní budova u Jesenické ulice.

„Uvnitř je klimatizované zázemí pro cestující, je v ní k dispozici informační kancelář, plánujeme zde výdejní místo zásilkové služby, nachází se zde samozřejmě toalety. V patře se nachází denní místnost řidičů a kanceláře, které se budou pronajímat,“ popsal ředitel marketingu skupiny Ostra Group Jiří Kašpárek.

Červená kostka v létě s mlhou

Diskuse mezi veřejností vyvolala socha antického boha Merkura. Do sousedství výpravní budovy ji nechalo město umístit jako patrona cestujících. Historickou skulpturu, která se původně nacházela v kašně u šumperské radnice, obklopuje červená kovová kostka.

„Barva byla celkem jasná, červená je barva Šumperka. Konstrukce bude mít i ten význam, že v létě bude spouštět vodní mlhu, což může cestujícím pobyt na autobusovém nádraží velmi zpříjemnit,“ poznamenal starosta Spurný.

ANKETA

Jak se vám líbí nové autobusové nádraží?

Anna Davidová, Zábřeh

Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Uspořádané je to jinak, než to bývalo, ale vypadá to pěkně. Jedu do Zábřeha a čekám na autobus. Že to odtud ještě nejezdí, nemám tušení, nebyla jsem tu hodně dlouho. Myslela jsem si, že to tady už funguje.

Karel Ulrich, Libina

Zdroj: Deník / Petr Krňávek

S novým autobusovým nádraží nemám zkušenosti, zatím to vypadá dobře, uvidíme. Dívám se, odkud přespříští týden pojedu. Vidím, že do Libiny mi to bude jezdit ze sedmičky.

František Vorlíček, Bušín

Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Myslím si, že to bude dobré. Já tady jen procházím. Byl jsem v Bludově v lázních na rehabilitaci s koleny, tam mi autobus ujel. Jel jsem do Šumperka, trochu se tady projdu a zase pojedu zpátky.

Odkud kam pojedou autobusy?

(Linka: směr)

Stanoviště 1

215: Sobotín, Rudoltice, Vernířovice

920: Bruntál, Opava, Ostrava

Stanoviště 2

210: Vikýřovice, Rejchartice

214: Vikýřovice, Hraběšice

122: Loučná nad Desnou, Jeseník (spoj č. 14)

Stanoviště 3

122: Loučná nad Desnou, Jeseník

218: Rapotín, Velké Losiny

220: Velké Losiny, Jindřichov

Dálkové autobusy směr Jeseník

Stanoviště 4

246: Zábřeh, Mohelnice, Loštice

Stanoviště 5

207: Vyšehoří, Postřelmov, Zábřeh

222: Bludov

Stanoviště 6

206: Olšany, Bušín, Písařov, Štíty

Stanoviště 7

204: Hrabišín, Libina, Oskava

212: Hrabišín, Brníčko, Leština, Zábřeh

Dálkové linky směr Brno

Stanoviště 8

205: Nový Malín, Oskava

229: Nový Malín, Libina, Kamenná

Stanoviště 9

202: Ruda nad Moravou

219: Ruda nad Moravou, Janoušov

Stanoviště 10

203: Sudkov, Leština, Brníčko, Dlouhomilov

280: Sudkov, Zábřeh

Stanoviště 11

279: Zábřeh, Jedlí, Cotkytle

217: Leština, Úsov, Klopina

Stanoviště 12

209: Bratrušov, Hanušovice

212: Bratrušov, Hanušovice, Malá Morava, Sklené

Stanoviště 13

Linky MHD číslo 2, 4 a 5

Stanoviště 14 – 16

výstupní