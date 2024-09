Do Litovle od úterý opět zajíždí většina autobusových linek, některé jsou vedeny po objízdných trasách. Zaplavená olomoucká část Chomoutov zůstává neprůjezdná, autobusy DPMO končí v Horce nad Moravou.

Od úterý opět jezdí autobusové linky IDSOK číslo 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309 310, 311, 312, 313 a 335. Linka 313 je vedena objízdnou trasou, zastávky s názvem Žerotínova, Pošmýl a Tři dvory nejsou až do odvolání obsluhovány.

Linka 364 z Uničova přes Štěpánov do Olomouce mezi Štěpánovem a Olomoucí jezdí po objízdné trase, vynechává zastávky v Chomoutově a některé zastávky v Olomouci.

Linka 904 z Jeseníku přes Rýmařov do Olomouce a Přerova je až do odvolání vedena z Přerova přes Olomouc jen do Rýmařova (spoj číslo 22 s odjezdem z Přerova v 5.45 hodin a spoj číslo 29 s odjezdem z Rýmařova v 16.20 hodin), všechny ostatní spoje jsou zrušeny.

Do zaplaveného Chomoutova autobusová linka číslo 20 nejezdí, spoje končí na zastávce Horka, Sedlisko. Podobně na zastávku Nový Dvůr nezajíždí linka číslo 25, spoje končí už na zastávce v Průmyslové ulici v Holici.

Autobusová linka číslo 157 na trase z Jeseníku přes Šumperk do Olomouce a Brna by od středy 18. září měly být v provozu v celé trase podle platného jízdního řádu.