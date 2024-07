V současných vedrech, která lákají k vodě, bývá na cestě z Poděbrad do města autobusem MHD těsno. Situace v úterý 16. července, 17:05. | Video: Tauberová Daniela

Poděbrady jsou v současných vedrech v obležení lidí, kteří utíkají z rozpáleného města za osvěžením u vody. Do vyhledávaného letoviska mohou jet autem, na kole nebo autobusem. Právě na ty si někteří rekreanti při návratu zpět do města stěžují.

Provoz linky č. 20 je od července o víkendech zredukovaný. Zbylé spoje jsou často přeplněné, takže cestování zpět do města v horkém odpoledni autobusem je po odpočinku u vody za trest.

O posílení spojů se ale neuvažuje.

„DPMO by měl posílit spoje na Poděbrady, protože už teď jsou autobusy přeplněné, takže lepší varianta je kolo nebo pěšky,“ stojí v jednom z příspěvků na sociální síti v diskusi ohledně parkování na Poděbradech, za které se letos vybírá 90 korun. Kdo by se chtěl poplatku vyhnout a nevhodně odstavil auto na příjezdové cestě, může dostat několikatisícovou pokutu. Policie to kontroluje.

DPMO: Evidujeme podněty

Někteří nespokojení cestující se už obrátili na Dopravní podnik města Olomouce (DPMO).

„Evidujeme podněty ze strany veřejnosti na přeplněnost vozů o víkendech,“ potvrdila mluvčí Anna Sýkorová.

Ve všední dny směrem na Poděbrady a při návratu do města problémy většinou nejsou. Provoz linek č. 20 a č.18 je v pracovních dnech běžný, podle prázdninového jízdního řádu. Vozy jsou přeplněné výjimečně.

„Podněty se týkají víkendů. Předali jsme je magistrátu,“ dodala mluvčí s tím, že o případném posílení musí rozhodnout objednatel.

Omezení „dvacítky“ od 1. července je letos ve srovnání s běžným prázdninovým provozem výraznější především kvůli výluce v Horce nad Moravou, kde stavbaři opravují další úsek průtahu obcí.

„Na lince č. 20 došlo od 1.7.2024 z důvodu prázdninového provozu (kdy nejedou některé školní spoje) a rovněž z důvodu pokračující uzavírky komunikace nám. Osvobození v Horce nad Moravou k zavedení nového jízdního řádu, který má platnost až do 3.9.2024. Z provozních důvodů došlo i k omezení v rámci dopravy na Poděbrady,“ sdělil k redukci autobusových spojů mluvčí magistrátu Pavel Konečný.

Podle aktuálně platného jízdního řádu linky č. 20 se lidé o víkendech dostanou z Poděbrad do města ve 14.12 a 16.29, následně 17.46 a pak až 21.09.

Magistrát: O změně neuvažujeme

Magistrát má přesné informace o obsazenosti spojů k dispozici z denních dispečerských hlášení DPMO.

„Z poslední doby, tedy měsíce července, není na linkách č. 18 a 20 evidován žádný přeplněný spoj či nepobírání cestujících. Rovněž neevidujeme ani stížnosti, co se dopravy na Poděbrady týče,“ uvedl mluvčí.

„I když došlo v prázdninovém provozu k částečnému omezení dopravy na Poděbrady, mohou cestující ve směru z Chomoutova u vybraných spojů z linky č. 20 na zastávkách Náměstí Hrdinů, či Řepčín, Máchova využít přestupu na linku č.18,“ doporučil magistrát.

O posílení ani o změně se v současné době z provozních důvodů neuvažuje.