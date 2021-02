"Chystali jsme tenhle projekt několik týdnů. Čekali jsme na dostatek vakcín, aby to stálo za to. V Konici zjistíme, jak to bude fungovat a za těch pár týdnů bychom mohli na základě získaných zkušeností zdejší model aplikovat v dalších obcích s rozšířenou působností (ORP)," komentoval krajský hejtman Josef Suchánek.

Naočkováno163 seniorů

"U lidí nad 80 let hraje roli každý kilometr. Chtěli jsme jim umožnit, aby nemuseli dojíždět někam daleko. Domluvili jsme se se starosty okolních obcí, které spadají pod naši ORP. Zjistili jsme o kolik by se mělo jednat lidí a že zajistí dovoz seniorů, buď vlastními nebo obecními vozidly," informoval konický starosta Michal Obrusník a dodal: "K našim jednadvaceti obcím jsme ještě přidali Přemyslovice a Lukou. Celkově bude v Konici naočkováno 163 seniorů."

Dobrý nápad

"Přijeli jsme s manželem, já ještě nemám osmdesát. Dělám mu doprovod, je to fajn, že nemusíme někam do města. Manžel už byl registrovaný v nemocnici, ale pak se vyskytla tahle možnost. Zaregistrovali jsme se v Luké a už máme po očkování," neskrývala spokojenost manželka očkovaného muže.

"Přivezl jsem tatínka mého kamaráda. Vnímám to jako výborný nápad, že nemusíme jezdit do Prostějova nebo Olomouce. Zvláště pro ty starší lidi, je to velké ulehčení a pomoc," chválil nápad Miroslav Kuba z nedalekého Jesence.

Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Mobilní tým

"Zřizování očkovacích míst často naráží na administrativní zátěž. Po dohodě s panem hejtmanem jsme zvolili formu mobilního týmu. Je to podobné jako v případě našich výjezdů do zařízení sociálních služeb," vysvětlovala Jarmila Kohoutová, krajská koordinátorka očkování s tím, že se v Konici bude očkovat dva dny vakcínou Astra Zeneca.

Dojde i na mladší

"Aktuálně očkujeme seniory 80+, ale od 1. března budou přidány další věkové kategorie," doplnil hejtman Suchánek a pokračoval: "Oslovili jsme dalších třináct krajských ORP a všechny obce nám zaslaly svá vytipovaná místa. Jsme připraveni podobná očkovací místa zřídit ve všech třinácti ORP. Nemyslím si ale, že to nakonec bude nutné, ale každá oblast bude připravená. Myslím si, že například na Jesenicku ale potřebné bude."

Druhá dávka v květnu

"Zatím je to dáno tak, že tam, kde se aplikovala první dávka, by se měla aplikovat i druhá. Nevím do jaké míry se ale upraví informační systémy a jakým způsobem budou zapojeni praktičtí lékaři. My teď víme, že v květnu musíme naočkovat 163 lidí," uzavřela koordinátorka Kohoutová.