Nácvik odvodního řízení, jak by probíhal v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, se uskutečnil ve čtvrtek v městském evakuačním středisku pro mimořádné události na Tererově náměstí v Olomouci. Byli u toho i zástupci místních samospráv z Olomouckého kraje.

Armáda cvičila odvodní řízení, komise zasedala i v Olomouci. | Foto: KVV Olomouc

Cílem cvičení, které se koná každoročně, letos ale ve stejném termínu pro všechna krajská vojenská velitelství, je podle resortu obrany mimo jiné vycvičit vojáky aktivní zálohy v procesu odvodního řízení. Armáda kromě toho získává odhad délky trvání odvodního řízení i finanční a materiální náklady.

V Olomouci se zapojila více než padesátka zástupců samospráv. „Přímo se stali součástí našeho cvičení tak, aby viděli na vlastní oči místo i celý proces odvodního řízení krok za krokem,“ informoval Olomoucký deník mluvčí Krajského vojenského velitelství Olomouc Karel Hausmajer.

Během praktického nácviku prošli povolaní „figuranti“ postupně několik pracovišť, včetně lékařské prohlídky. Vše se odehrávalo přesně tak, jako by to probíhalo ve skutečnosti v případě vyhlášení ohrožení státu nebo válečného stavu.

Naostro je denní kapacita jedné komise 25 lidí. „Je potřeba si uvědomit, že v rámci kraje je těchto míst více než deset a působily by po nějakou dobu,“ přiblížil mluvčí.

Obce s rozšířenou působností by podle mluvčího byly armádě nápomocny při přípravě pracovišť ve své spádové oblasti. „Praktická ukázka jim poskytla přesnější představu pro tuto přípravu, především prostor nebo lékařského personálu,“ dodal Karel Hausmajer.

Branná povinnost platí v Česku pro všechny občany od 18 do 60 let. V případě stavu ohrožení státu či válečného stavu by vláda rozhodla, jaké ročníky či kvalifikace by k odvodům přizvala. Odvodní řízení, při němž by se do vojenské činné služby povolávali vybraní občané, slouží k doplnění zálohy ozbrojených sil.

„Kromě profesionálních vojáků a vojáků v aktivní záloze by stát ve válečném stavu nejprve sáhl po vojácích v záloze, tedy těch, kteří kdysi prošli vojenským výcvikem. Tento proces se nazývá mobilizace. Pouze pokud by bylo třeba počty navýšit, uskutečnilo by se odvodní řízení k doplnění zálohy ozbrojených sil. Odvedení ale ještě neznamená, že člověk bude povolán k výkonu mimořádné služby. Jedná se o nevycvičenou skupinu, která by nejprve musela absolvovat základní výcvik,“ vysvětlil na army.cz Pavel Vavrečka, náčelník odboru zabezpečení obranných příprav Velitelství teritoriálních sil Armády ČR.

Každé krajské vojenské velitelství je podle něj schopno vyčlenit tři odvodní komise. Ty by si při skutečných odvodech mezi sebe rozdělily jeden kraj a odvody by prováděly postupně v každé obci s rozšířenou působností.