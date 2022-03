„Většinou nabídky musíme odmítat nebo rozpolceně apelovat na dárce, zda by si v rámci materiální dobročinnosti ještě nemohli zajistit také odvoz. Není to příjemné a navíc ne všechno se vejde do osobního automobilu. Jsme teď vděční za každou dobrovolnou nabídku přepravy materiálu, ale speciálně u dopravy menších nákladů se koordinace provádí velmi obtížně. Prosíme o pomoc se získáním skříňové dodávky, takový automobil bohužel nyní nemáme k dispozici,“ obrátil se na veřejnost s prosbou mluvčí Arcidiecézní Charity Olomouc Marek Navrátil.

Charitě by velmi pomohlo, kdyby mohla skříňovou dodávku dostat darem.

„Budeme vděční za vozidlo, které bude v dobrém a bezpečném technickém stavu a vydrží náročný provoz. Samozřejmě budeme stejně tak vděční i za dlouhodobý beznákladový pronájem,“ popsal mluvčí.

Dalším problémem, který teď Arcidiecézní charita řeší, je nedostatek skladovacích prostor. Přitom od 7. března je zajišťovatelem provozu skladu materiální pomoci pro KACPU Olomouc. Ten slouží výhradně potřebám uprchlíků, kteří tímto registračním centrem procházejí.

Pracovníci se často setkávají s případy, kdy je nabídka ubytování podmíněna tím, že nabízené prostory je nutné ještě vybavit základním nábytkem jako jsou postele s matracemi, šatní skříně, stoly nebo židle.

Dárci tyto věci nabízejí, ale ve většině případů je nutné je vyzvednout co nejdříve.

„Nábytek je potřeba uskladnit a mít jej pořád připravený. Pak jsme schopni na zavolání nábytek nabídnout k prohlídce a uprchlíci se mohou stěhovat a brzy bydlet. Proto se obracíme na veřejnost s prosbou o nabídky skladovacích prostor v Olomouci. Potřebujeme plochu o rozloze nejméně 300 až 500 metrů čtverečních s možností příjezdu nákladního auta a plochou pro bezpečné použití manipulační techniky. Z důvodu efektivního využití prostředků dáme přednost nekomerčním nabídkám,“ vysvětlil Marek Navrátil.

Nabídky na poskytnutí dodávkového automobilu i skladovacích prostor přijímá ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt na telefonu 739 526 250 nebo na emailu vaclav.keprt@acho.charita.cz .