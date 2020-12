Arcibiskup Jan Graubner, který byl před téměř třemi týdny hospitalizován kvůli nemoci Covid-19, byl v pondělí dopoledne propuštěn do domácího léčení. Informovalo o tom olomoucké arcibiskupství.

Arcibiskup olomoucký Jan Graubner | Foto: Deník / Jan Karásek

„Dnes jsem byl propuštěn z nemocnice do domácího léčení a cítím se daleko lépe, i když k plnému návratu do služby to bude ještě chtít trochu trpělivosti,“ uvedl po návratu z nemocnice Jan Graubner.