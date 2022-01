"Poslední burzu jsme zde měli v listopadu. Původně jsme mysleli, že dnešní Aquateru kvůli opatřením nebudeme moci dělat. S obavami jsme sledovali stoupající covidová čísla. Nakonec jsme ji mohli uspořádat a jsme za to rádi," komentoval organizátor burzy David Kopeček.

"Máme zde okolo devadesáti prodejců. V nabídce jsou akvarijní ryby, rostliny a potřeby, suchá či živá krmiva a samozřejmě i teraristé. K dispozici je návštěvníkům zdarma i veterinární poradna."

Místo želvy raději rybičku. S očima navrch hlavy hltaly malé děti především exotické plazy, jako želvy nebo různé ještěry a hady. Vysoká pořizovací cena v řádech tisíců činila dohlížejícím rodičům dilema.

"Želvičku nebudeme kupovat. Pojď, vybereme si raději rybičku," musela jedna z maminek odlákat pozornost své malé dcerky.

Tropické exempláře z afrických jezer. "Já jsem akvarista a přijel jsem si pro tlamovce z jezer Tanganika a Malawi. Je dobře, že se mohla burza konat. Vždycky si rád přijedu nakoupit a popovídat si s dalšími akvaristy. Na Floru jezdím rád i na kytičky," sdělil Deníku Petr Sedlák z Mohelnice.

Další burza by měla být v neděli 13. března. "Závisí to ovšem na vládě a covidové situaci. Věříme ale, že by se to mohlo rozvolnit více než v současné době," uzavírá s nadějí David Kopeček.

