Až do odvolání jsou od pátečního rána uzavřeny brány olomoucké zoologické zahrady. Zrušeny jsou také výukové programy pro školy.

„Vydaná nařízení samozřejmě plně ctíme. Návštěvníkům děkujeme za sezónu, která nás posílila do těchto oslabených dnů. Jsem si však vědom současného stavu, který příznivý není. Zcela jistě pro nás zůstávají tím nejzásadnějším zdraví a život všech obyvatel, bez ohledu na to, zda jsou našimi návštěvníky, či nikoliv. Všechno ostatní je druhořadé,“ sdělil ředitel svatokopecké zoo Radomír Habáň.

Život v zoologické zahradě samozřejmě neustane, její pracovníci budou o novinkách informovat na webových stránkách a sociálních sítích.

Příznivci plavání přišli na následující dva týdny o možnost návštěvy plaveckého stadionu v Olomouci. Tam nyní funguje v omezeném režimu pouze recepce. Otevřeno má od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, návštěvníkům je umožněn průchod do provozovny holičství, pedikúry, masáží a do kanceláří sportovních oddílů.

Uzavřeno je také oblíbené Aquacentrum Delfínek i olomoucký Aquapark.

V budově Aquaparku dál funguje restaurace. Nyní má otevřeno v rámci poledního menu od pondělí do pátku od 11 do 14.30 hodin.

Provozovatelé plaveckého stadionu, Aquacentra Delfínek a Aquaparku doporučují sledovat webové stránky, kde budou zveřejňovány aktuální informace o provozu.