„Nejtěžší bylo najít odvahu se do rekonstrukce pustit. V té době měly Podniky města Šumperka za sebou náročnou rekonstrukci zimního stadionu a do cesty nám přišla druhá fatální záležitost, plavecký bazén,“ poznamenal při slavnostním otevření starosta Šumperka Tomáš Spurný.

„Že jsme se vydali správnou cestou, vypovídá víkendová návštěvnost dne otevřených dveří bazénu. Na prezentaci přišlo patnáct set lidí. Toto číslo svědčí o tom, jakou roli v myslích Šumperáků bazén hrál a snad opět bude hrát,“ dodal.

Šumperský bazén změnili stavbaři během dvaceti měsíců k nepoznání. Ze vstupní haly s bistrem mohou návštěvníci zamířit buď do bazénů, nebo do wellness.

Čtyři sauny, terasa, tobogán

Základem bazénové části je klasický pětadvacetimetrový bazén, kromě něj se v renovované hale nachází menší bazén pro děti a whirpool.

Bývalý skleník nahradila odpočinková zóna s lehátky.

V letních měsících budou moci návštěvníci projít do venkovní části, kde se nachází bazén se skluzavkou a na místě někdejší padesátky rozlehlá terasa.

Wellness část tvoří čtyři sauny, zážitková sprcha, kneipův chodník a průplavový bazén na venkovní terasu.

Dominantou celého areálu je sedmadevadesátimetrový tobogán.

„Rekonstrukce patří k jedněm z největších investičních akcí poslední doby, které město realizovalo,“ podotkla mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Kapacita bazénové části činí sto padesát lidí, do wellness části se vejde více než čtyřicet osob.

Základní hodinové vstupné pro dospělého činí v pracovní dny devadesát korun, pro děti do patnácti let šedesát, pro studenty a seniory sedmdesát korun. Děti do výšky jednoho metru mají vstup zdarma. O víkendech a svátcích je vstupné mírně vyšší.

Bazén pro veřejnost je otevřený v pondělí a středu od 17 hodin, v ostatní pracovní dny od 12 hodin, o víkendech od 9 hodin. Zavírat bude denně ve 21 hodin.

Parádně poskládáný, vhodný i na závody

Kromě veřejnosti bude bazén využívat plavecká škola, senioři k organizovanému plavání a také plavecký oddíl tělovýchovné jednoty. Právě ten absenci krytého plavání silně pociťoval.

„Děti jezdily každý den trénovat autobusem do Zábřehu. Trénovaly od pondělí do pátku. Ve středu plavaly před školou, ostatní dny odjížděly hned po škole kolem třetí hodiny plavat do pěti hodin. Bylo to náročné hlavně časově,“ popsal hlavní trenér oddílu plavání Jakub Šmíd.

Členové plaveckého oddílu už měsíc šumperský bazén využívají v rámci zkušebního provozu.

„Pro děti je opravdu parádně poskládaný. Co se týče délky, všechno odpovídá. V Zábřeze je bazén kratší, tady je oficiální pětadvacítkový bazén, kde můžeme pořádat závody. Co se týče vody, je výborná na plavání, děti si nestěžují, opravdu super,“ dodal.

V oddíle v současnosti plave patnáct dětí. Po zavření šumperského bazénu nemohl přijímat další členy. Pro letošní rok má oddíl přihlášeno osmdesát zájemců.