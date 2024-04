„Vyžádali si věci k upřesnění, telefonicky jsme se dotazovali a slyšeli jsme, že je to v řízení. Pak nám dokonce přišlo, že po administrativní stránce je všechno v pořádku a čeká se na hodnocení a vystavení rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ popisoval starosta, jak tehdy nahlížela NSA na projekt pro veřejnost a sportovce ve Šternberku. K pesimismu nebyl důvod.

Vybudování Aquacentra Šternberk, které otevřelo v prosinci 2022, stálo téměř 200 milionů korun. Město zaplatilo náklady z vlastních zdrojů. Roky na sportovně-relaxační stánek šetřilo, aby už obyvatelé nemuseli dojíždět do Olomouce, Bohuňovic nebo Uničova. Ve třináctitisícovém městě krytý bazén citelně chyběl. Plavecká základna je zde početná.

Takovou křivdu, i tak by se to dalo označit, si město nenechalo líbit. Kvůli rozhodnutí NSA z března 2022 podalo žalobu.

Výzva v příloze upravovala parametry pro plavecký bazén, kde je mimo jiné stanoven závazný ukazatel pro hloubku bazénu, a to 1,2 až 1,6 metru. Hloubka ve Šternberku je 1,4 až 1,8.

„Dostali jsme z NSA ujištění, a to písemně, že hloubka vyhovuje. Předělávali jsme projekt. Stálo to skoro 10 milionů navíc. Sportovní plavci poukazovali, že hloubka je lepší. Nepomohlo nic. Je to absurdní,“ uvedl místostarosta Jiří Kraus.

Dotace byla nenároková. Šternberk, který se cítí trestán za něco, co nezapříčinil, se kvůli křivdě rozhodl obrátit na soud.

„Jedná se nám o princip, protože vše jsme měli v pořádku,“ dodal místostarosta.

Veřejné prostředky vyletí komínem

Proti rozhodnutí NSA z 8. března 2022 podal Šternberk žalobu k Městskému soudu v Praze. Požadoval v ní zrušení rozhodnutí NSA. Poukazoval, že na základě písemné odpovědi úředníka NSA připravil projekt, dle kterého má hloubka bazénu činit 1,4 až 1,8 metru.

Podle města je proto nemyslitelné, aby v právním státě při nakládání s veřejnými prostředky mohla vzniknout situace, při které nejprve poskytovatel dotace ujistí o určitém postupu, žadatel na základě tohoto ujištění vynaloží nemalé veřejné prostředky k přípravě projektové žádosti, načež poskytovatel dotace kategoricky popře své předchozí ujištění a vydá rozhodnutí přímo opačné, čímž veškeré veřejné prostředky vynaložené na přípravu projektové žádosti včetně projektové dokumentace a jiných souvisejících výdajů obrazně řečeno „vyletí komínem“.

Městský soud vloni v únoru žalobu zamítl. V rozsudku se mimo jiné uvádí, že odpověď zaměstnance neobsahuje žádné konkrétní ujištění, že žalobce může uspět s projektem.

Město však bojuje dál a již se obrátilo s kasační stížností na Nejvyšší správní soud.

„Ten řízení stále vede a rozhodnutí vydáno doposud nebylo,“ potvrdil Lubomír Hladiš, vedoucí odboru správy majetku šternberského městského úřadu.

Návštěvnost vzrostla

Zatímco právníci svádějí bitvy, krytému bazénu ve Šternberku roste návštěvnost. Lidé si nové aquacentrum oblíbili.

„Vnímáme, že veřejnost je spokojena. Když srovnáme první měsíce letošního roku se stejným obdobím roku loňského, je dokonce vyšší. Mysleli jsme si, že počáteční zvědavost opadne, ale naopak,“ těší starostu Stanislava Orsága s tím, že největší nárůst eviduje provozovatel v části wellness.

125 Kč za hodinu

Přes rostoucí přízeň veřejnosti musí město provoz dotovat. S tím také od počátku u plaveckého bazénu počítalo – taková je ekonomika podobných provozů i v jiných městech.

Původně počítalo s ročním příspěvkem 5 až 8 milionů korun. Jenže udeřila energetická krize. Přepočty ukazovaly, že ztráta za 2023 může být až 20 milionů. Nakonec byla podle starosty 12 milionů korun.

Bazén od otevření zejména kvůli energiím mírně zdražil. Za hodinové vstupné zaplatí lidé v základní ceně 125 korun, devadesátiminutové vstupné je přijde na 185 korun, dvouhodinové na 235 korun a tříhodinové na 335 korun.

Pro srovnání za hodinový vstup na krytý plavecký bazén v Olomouci platí návštěvníci 115 korun a v nedalekém Centru zdraví Bohuňovice přijde pobyt ve vodní zóně a parní lázni na 165 korun (100 minut. Za 45 minut zaplatí návštěvník 90 korun).