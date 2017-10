Primátor a čerstvý poslanec Staněk: Dva platy? Vidím prostor pro charitu

Padesát na padesát, více tomu, že Antonín Staněk (ČSSD) získá poslanecký mandát, politologové nedávali.

Do boje o křeslo v Parlamentu šel z třetího místa a na to, že sociální demokraté v Olomouckém kraji obhájí všechny tři mandáty, není konstelace. Vypadalo to na dva.

Olomoucký primátor však přeskočil oba sněmovní "matadory" a pro volebním debaklem zlomenou sociální demokracii získal za region jediné křeslo.

Povede Staněk i nadále krajské město, nebo se primátorské židle vzdá? Jak hodnotí reakci špiček ČSSD bezprostředně po vyhlášení výsledku voleb a vidí budoucnost ČSSD ve vládě nebo spíše v opozičních lavicích?

Na otázky odpověděl v exkluzivním rozhovoru pro regionální Deník.

Pane docente, jste vítěz. Přišly velké gratulace? Oslavovalo se?

Žádné velké oslavy nebyly. Nebylo příliš co slavit.

Trpké vítězství?

Osobně vnímám svůj výsledek jako vítězství, ale tady nejde o osobní výhru, ale to, jak dopadla sociální demokracie jako celek.

Dnes jste již v plné práci?

Samozřejmě. Dopoledne jsem absolvoval jednání řídícího výboru ITI, mám běžný pracovní program. Žádné mimořádné pondělí.

Ptám se i pro to, jestli půjde skloubit dohromady obě časově náročné funkce? Už jste se rozhodl?

Ano. Všechna jednání Poslanecké sněmovny i města mají nějaký kalendář, časový harmonogram. Dá se to sladit. Je to o týmu spolupracovníků, který jsem si během tří let vytvořil a i z tohoto pohledu se neobávám, že by to bylo nějak neslučitelné.

Bude v tom nějaká výhoda pro Olomouc a region?

Určitě nebudu jediný starosta nebo primátor, který bude mít tyto dvě funkce, a myslím, že je to velmi prospěšné. Viděli jsme to i v historii, v období první Československé republiky. Tato vazba tady byla. Názor komunálního politika, jenž se dnes a denně setkává s občany a problémy, které některé zákony přinášejí komunální sféře, je výhodou při argumentaci v Poslanecké sněmovně, že nejde o nějakého emeritního primátora, ale člověka, který ví, o čem mluví.

Na druhou stranu nejvíce práce ve Sněmovně se odehrává ve výborech. Věříte, že nebudete šidit jedno nebo druhé?

Jako nováček ve Sněmovně zatím netuším, v jakém výboru budu pracovat. Tato otázka je zatím předčasná.

Pokud zkusíte zvládnout oba mandáty, budete pobírat oba platy?

Osobně tuto novou situaci vnímám jako velký prostor pro svoji charitativní činnost.

Změna by měla přijít dřív než na jaře

Můžeme-li k debaklu ČSSD: Čekal jste jasnější prohlášení vedení strany po zveřejnění výsledku? Jak jste vnímal slova o „políčku“ a potřebné analýze…

Vnímal jsem je to jako reakci lidí, kteří jsou v šoku z výsledku ČSSD. Myslím, že nepříjemně překvapil každého z nás.

Očekáváte změnu ve vedení, budete po ní volat? Měla by přijít až na jaře?

Tyto věci musíme provést v souladu s platnými stanovami. Myslím si ale, že je to možné uspíšit, aby to bylo dříve než v dubnu.

Možné nebo žádoucí?

Rozhodně by to mělo být dříve.

Kdo by měl dát hlavu na špalek? A neměly by se chystat špalky hned tři: Sobotka, Chovanec a Zaorálek?Rozhodne sjezd. Navíc já jsem humanista a stínání hlav moc nemám rád, ale kolegové si to jistě vyhodnotí.

Sami by měli vyvodit odpovědnost?

Ano. Když ne, přijde sjezd.

ČSSD by měla být tvrdou opozicí

Na sestavení vlády má ANO čas a může si vybírat. Měla by ČSSD usilovat o místo ve vládě?

Můj osobní názor, který jsem prodiskutoval i s kolegy z městské organizace, je takový, že po výsledcích, kterých ČSSD dosáhla ve volbách, bude ČSSD slušet role konstruktivní, ale tvrdé opozice.

ČSSD by si podle vás měla projít „katarzí“ a ujasnit si, co je hodnotově sociální demokracie? Případně upřít síly na komunální volby a úspěch v nich?

Ano. Určitě. Byť jsou komunální volby o práci jednotlivých lidí, starostů a zastupitelů, ty ale musí podržet celostátní politika sociální demokracie.

Když se bavíme o komunálních volbách: V Olomouci bude muset ČSSD hledat nového lídra? Jak vy to v tuto chvíli vidíte?

To je spíše na vnitrostranickou debatu a nechci ji předbíhat. Všichni se mě zatím ptají, jestli se vzdám pozice primátora, ale může se stát, že občané mě budou chtít jako představitele města, pak by byla na místě otázka, zda se nevzdát poslaneckého mandátu. Uvidíme. Komunální volby budou v listopadu 2018 a do té doby se může stát leccos.