Aktuální informace o volebních výsledcích sledovali členové a příznivci ANO prostřednictvím mobilních telefonů, velkoplošné obrazovky s televizním přenosem v místnosti k dispozici nebyly. Všichni se shodovali v tom, že letošní volby přinesly hned několik velkých překvapení.

„Prvním z nich je výsledek SPOLU, dotahují se na nás a je to opravdu hodně těsné. Druhým překvapením je velmi malý zisk Pirátů a STAN a zároveň ještě menší zisk křesel pro Piráty. Překvapilo také to, že se do parlamentu nedostala ČSSD ani KSČM. Realita je taková, že SPOLU a ´Pirátostan´ budou mít většinu,“ konstatoval při pohledu na poslední čísla předseda oblastní organizace ANO a poslanec Milan Feranec.

Podle svých slov už od začátku tipoval, že ANO ve volbách získá mezi 27 a 28 procenty.

„Tak doufám, že se moc nespletu. Je prostě čas na to, abychom po sečtení všech hlasů popřáli těm úspěšným a řekli si, pojďme společně řešit základní problémy, které nás trápí. Například ceny elektřiny, plynu a další. Prostě voliči nějak rozhodli a my se musíme domluvit, jak tyto problémy řešit společně,“ dodal Milan Feranec.

Podle předsedy přerovské oblastní organizace Petra Vrány se volební štáby scházely za účelem sledování průběžných volebních výsledků v každém okresním městě samostatně.

„Například v Přerově to bylo v prostorách nad tamní Komerční bankou,“ upřesnil Petr Vrána.