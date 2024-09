Odchod do opozice v pondělí odpoledne ohlásili Spojenci24.

Do opozičních lavic míří i další člen současné koalice v Olomouckém kraji Starostové pro Olomoucký kraj. Spekuluje se o dvojčlenném kabinetu ANO a ODS.

Vítězné hnutí ANO, které získalo v 55členném zastupitelstvu 26 křesel, od počátku preferuje širší, tříčlennou koalici.

„Když to případní koaliční partneři umožní, líbilo by se mi to. Je to otázka vyjednávání a pořád jednáme,“ reagoval lídr hnutí ANO Ladislav Okleštěk.

Všeobecně se ale spekuluje spíše o dvojčlenné koalici, kterou by ANO vytvořilo s ODS, která získala pět mandátů.

S ANO tvořila ODS, a s tehdejší ČSSD, koalici v letech 2016 až 2020.

O tom, že vítězné ANO bude vládnout s ODS napsal také lídr Spojenců24 Ivo Slavotínek, když v pondělí odpoledne tato koalice složená z KDU-ČSL, TOP09, Zelení, Nestraníci oznámila, že odchází do opozice. Spojenci24 získali šest mandátů.

„Nic takového jsme neujednali ani na jedné ani na druhé straně,“ komentoval v pondělí odpoledne pro Olomoucký deník takovou případnou dohodu budoucí hejtman Ladislav Okleštěk.

Horák: Žádné nové informace

Lídr ODS Dalibor Horák v pondělí odpoledne ponechal aktuální vyjednávání o budoucí krajské vládě bez komentáře. „V současné době nemám žádné nové informace,“ odpověděl pouze.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Lídr ODS v Olomouckém kraji Dalibor Horák

Vítězné ANO se ještě v sobotu sešlo se všemi subjekty, které uspěly. S některými se viděli také v pondělí.

„Zítra ještě bude nějaká schůzka. Do zítřejšího večera jsou to fikce. Žádná fakta,“ odmítl v pondělí spekulace Ladislav Okleštěk s tím, že otázka gescí je předčasná do doby, než bude jasný půdorys.

SPD: Chceme se podílet na vládnutí

Podílet se na vládnutí v Olomouckém kraji chce SPD, jež ve volbách potvrdilo pět mandátů. V pondělí s hnutím ANO schůzka neproběhla.

„Vítěz voleb je v kontaktu s našim lídrem Radimem Fialou. Stále platí, že bychom se chtěli podílet na vládnutí v Olomouckém kraji. I takto jsme sestavili kandidátku - aby prvních deset lidí bylo schopno pracovat ve vedení kraje,“ sdělil Olomouckému deníku Pavel Jelínek, dvojka kandidátky koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní.

Spojenci: Předáváme kraj v kondici

Odchod do opozičních lavic oznámili v pondělí Spojenci24.

„I přesto, že nebudeme v krajské radě, chceme poděkovat za všechny hlasy pro Spojence a garantujeme, že úkoly, které jste nám svěřili, budeme prosazovat i z opozičních lavic. Nadále budeme pro Vás pracovat a hájit vaše zájmy," uvedl v tiskovém prohlášení lídr a končící 1.náměstek hejtmana Ivo Slavotínek.

close info Zdroj: Spojenci24 zoom_in Štáb Spojenců24 se sešel v kavárně Amadeus v Olomouci. Vlevo lídr Ivo Slavotínek

Spojenci24 podle něj šli do krajských voleb s jasným cílem.

„Po tisících setkání jsme od Vás dostali stovky úkolů, co je potřeba na kraji zlepšit – od dopravy a výstavby cest, dostupnějšího zdravotnictví až po péči o seniory. Tyto úkoly jsme byli připraveni prosazovat ve vedení kraje a pokračovat v dobře započaté práci za poslední 4 roky. Ve volbách však voliči rozhodli jinak a vítězné ANO bude vládnout s ODS," obracel se na voliče v prohlášení lídr, s tím, že kraj předávají ve skvělé kondici.

„Navzdory pěti velkým krizím jsme snížili historický dluh, připravili dvojnásobné prostředky na investice a zanechávají budoucí krajské vládě solidní finanční polštář. Díky tomu bude možné rozvíjet ohrožené části kraje, obnovit Jesenicko po povodních či dokončit výstavbu pěti nových domovů pro seniory,“ napsali Spojenci24.

Suchánek: ANO získalo vedení podvodem

Do opozice míří také Starostové pro Olomoucký kraj, další člen končící krajské vlády, se současným hejtmanem Josefem Suchánkem. Povolební spolupráci s hnutím ANO již před volbami označoval jako nepravděpodobnou.

„ANO vyslalo pana Oklešťka a potvrdili jsme si, že se asi nemůžeme bavit o nějaké spolupráci. Vzájemně jsme si to potvrdili,“ sdělil v pondělí odpoledne Josef Suchánek.

K výsledku voleb uvedl, že ANO podle něj uspělo u voličů tématem, které není možné po krajských volbách splnit.

„Říct: Vrátíme vám, co vám vláda vzala, to je podvod na voličích. Někteří tomu uvěřili, mysleli si, že krajské volby jsou referendem o vládě. ANO tímto podvodem získalo vedení v kraji,“ reagoval.

Prodat v kampani, co krajská koalice za poslední čtyři roky dokázala, nebyla šance.

„Když se někdo sveze na blbé náladě, kterou ti stejní přiživují? Proti tomu nemá žádná slušná politická kampaň šanci. Negativní emoce se prodávají lépe než úvahy o tom, že máme lepší hospodářský výsledek, opravujeme školy a silnice,“ poukázal končící hejtman Josef Suchánek k výsledku krajských voleb v Olomouckém kraji.

close info Zdroj: Deník/Magda Vránová zoom_in Štáb Starostů pro Olomoucký kraj v olomoucké hotelu Nezvalova archa, vlevo lídr a hejtman Josef Suchánek. 21. září 2024

Krajské volby v Olomouckém kraji vyhrálo ANO se ziskem 26 mandátů, druzí skončili Starostové pro Olomoucký kraj s devíti křesly, třetí Spojenci24 s vámi se šesti zastupiteli. Čtvrtá na pásce byla koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní, která má pět mandátů, a pátá je ODS s pěti zastupiteli. Šestá je koalice levicových a vlasteneckých stran a nezávislých osobností Stačilo! se čtyřmi mandáty.

Voleb se v Olomouckém kraji zúčastnilo 31,44 procenta voličů.