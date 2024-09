Obě strany spolupracovaly v čele regionu už ve volebním období 2016 až 2020. Ve hře o krajskou vládu je však stále zřejmě i další subjekt – SPD, přesněji blok SPD, Trikolory, PRO a Svobodných.

„Dnes jsme jednali s ODS,“ potvrdil úterní schůzku lídr hnutí ANO Ladislav Okleštěk.

S ODS by ANO mělo většinu čítající 31 zastupitelů. Ve hře o to, kdo povede region, je podle všeho stále další subjekt SPD.

„Další jednání bude probíhat ve čtvrtek, s nejvyšší pravděpodobností s SPD. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ sdělil lídr ANO v pondělí večer Olomouckému deníku.

ODS ústy lídra Dalibora Horáka úterní jednání s ANO potvrdila. Více ale nesdělila. „Jednání s vítězem voleb stále probíhají,“ sdělil Olomouckému deníku.

Na hejtmanovi je shoda

ANO už si spolupráci s ODS ve vedení regionu vyzkoušelo ve volebním období 2016 až 2020. Dalším členem tehdejší krajské koalice byla tehdy sociální demokracie, hejtmanem Ladislav Okleštěk.

Podle lídra hnutí ANO je však zatím předčasné hovořit o konkrétním půdorysu budoucí krajské koalice. „Zatím je to velmi předčasné,“ reagoval.

Ke konkrétním variantám se blíže nevyjadřoval. „Nepotvrzuji ani nevyvracím,“ uvedl postupně k možným variantám.

Jasné je v tuto chvíli tedy jen to, že v hejtmanem bude lídr vítězného hnutí a bývalý hejtman Ladislav Okleštěk. „Zatím je to ve shodě,“ potvrdil.

Odchod do opozice v pondělí odpoledne ohlásili Spojenci24. Do opozičních lavic míří i další člen současné koalice v Olomouckém kraji Starostové pro Olomoucký kraj.

„Děkujeme všem 23 879 voličům, kteří nám odevzdali svůj hlas. Z dosavadních povolebních jednání jednoznačně vyplývá, že se sestavování příští krajské rady nebudeme účastnit. Ačkoliv míříme do opozice, budeme pro občany našeho kraje pracovat i nadále. Získali jsme devět mandátů a naši nově zvolení zastupitelé dobře vědí, co náš kraj trápí,” uvedl v úterním prohlášení dosavadní hejtman a lídr STAN Josef Suchánek.

Okleštěk: Nevidím důvod pokládat mandát

STAN zároveň vyzval Ladislava Oklešťka, jenž je poslancem, aby na mandát ve Sněmovně rezignoval.

„Olomoucký kraj se po povodních nachází ve zcela mimořádné situaci. Obnově postižených oblastí bude muset nový hejtman věnovat spoustu času a práce. Vyzýváme pana Oklešťka, aby tedy rezignoval na svůj mandát poslance a plně se věnoval krajským záležitostem, jako jsem to dělal já,” poukázal Suchánek.

Starostové pro Olomoucký kraj jsou podle něj připraveni přednést tento požadavek na prvním ustavujícím krajském zastupitelstvu.

Lídr ANO a poslanec Ladislav Okleštěk vidí ve spojení funkcí spíše přínos.

„Do Sněmovny (volby 2021) jsem šel se 8,5 tisíci (8 466 hlasů) preferenčních hlasů, a to jsem byl hejtman. Lidé mi tu podporu dali. Teď už rok zvládnu bez problému s tím, že v Praze bude potřeba hodně přitlačit na to, abychom dokázali dát do pořádku povodní postižené území na Jesenicka. Nevidím teď důvod pokládat mandát,“ uvedl v povolebním rozhovoru pro Olomoucký deník.

Krajské volby v Olomouckém kraji vyhrálo ANO se ziskem 26 mandátů, druzí skončili Starostové pro Olomoucký kraj s devíti křesly, třetí Spojenci24 s vámi se šesti zastupiteli.

Čtvrtá na pásce byla koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní, která má pět mandátů, a pátá je ODS s pěti zastupiteli. Šestá je koalice levicových a vlasteneckých stran a nezávislých osobností Stačilo! se čtyřmi mandáty.

Voleb se v Olomouckém kraji zúčastnilo 31,44 procenta voličů.