Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje (STAN)Zdroj: Archiv J. Suchánka, se souhlasemPetr Pavel je jediný demokratický kandidát, který má šanci prezidentskou hrůzovládu posledních mnoha let přerušit a dává naději na normální výkon této funkce. Nezbývá, než mu držet palce.

O jeho výhru v druhém kole nemám obavu. Nevím, co je tým Andreje Babiše schopen vyrobit za kompromitující materiály a špínu. Známe to od Miloše Zemana, nedá se to vyloučit, ale že by to mohlo s výsledky druhého kola zásadně zamíchat, o to úplně strach nemám. Podle toho, co tento národ v poslední době v dobrém slova smyslu předvádí, má všech pět pohromadě a myslím, že to zvládne.