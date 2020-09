Prostřednictvím online přenosu se připojil také ministr dopravy a zároveň ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček společně s dvanácti lídry krajských kandidátek.

ANO se chce zaměřit především na dopravní infrastrukturu. Investovat hodlá například do oprav dálnice D1 a výstavbu obchvatů nebo do modernizace železnic. Najít investice ovšem nebude snadné.

„Stát teď musí nahradit soukromou spotřebu, která klesla, protože klesl export,“ reagoval premiér.

Kraje by se podle něj měly zaměřit také na výstavbu domovů pro seniory a sociální péči.

„Jsme ochotní o tom debatovat a vytvořit fondy, které by to podpořily,“ doplnil.

Podle hejtmana Oklešťka je zdraví občanů na prvním místě.

„Chceme podpořit lékaře i do těch odlehlých míst a zabezpečit je do obcí, kde jsou tyto služby méně dostupné,“ řekl.

Zmínil také výstavbu D35 a klíčové dopravní stavby, které dle jeho slov region potřebuje.

Hnutí vstoupilo do kampaně s heslem Ukázaná platí. Má odkazovat na dosavadní úspěchy a odvedenou práci.

„Činy místo slov. A my to umíme zdokumentovat. Teda hlavně já to umím zdokumentovat, všichni ostatní taky,“ vysvětlil Babiš.