„V CHKO Litovelské Pomoraví se s ikonickými prstnatci a vstavači sice příliš nesetkáme, přesto se zde orchideje vyskytují. Zejména pak ty, které rostou v lesích,“ vysvětluje Richard Kabelka ze Správy CHKO Litovelské Pomoraví.

Mezi nejzajímavější druhy orchidejí, které v těchto dnech kvetou, patří kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) vyskytující se zejména v severní části chráněné krajinné oblasti.

„Tato poměrně statná rostlina dorůstá téměř metrové výšky a mnohdy tvoří husté trsy. Jak už název napovídá, její listy a květy mají nevšedně fialový nádech. Pletiva této orchideje totiž obsahují méně zeleného chlorofylu a tudíž mají i omezenou možnost fotosyntézy. Potřebné živiny tak nahrazuje coby poloparazit z hub vázaných na kořenový systém stromů pomocí takzvané mykorhizy,“ přiblížil soužití krásky v lesním společenství Richard Kabelka.

V CHKO Litovelské Pomoraví se vyskytuje celkem devět druhů orchidejí. „Většinou se jedná o lesní orchideje, které se vyskytují především v lesích, ale mohou přesahovat i do lučních porostů,“ sdělil odborník.

Nejběžněji se v lesích Litovelského Pomoraví vyskytuje bradáček vejčitý, hlístník hnízdák a kruštík širolistý. „Pak jsou zde vzácnější druhy, kterými jsou vemeník dvoulistý, kruštík modrofialový a okrotice bílá,“ vyjmenovával další rostlinné „perly“ Richard Kabelka s tím, že tyto orchideje je možné spatřit například v oblasti nad Litovlí, kolem Mladče nebo v přírodní rezervaci Doubrava.

Nejvzácnější z lesních druhů je okrotice dlouholistá.

„V CHKO se vykytuje také prstnatec májový a vstavač osmahlý, tyto dva druhy jsou nejvzácnější, mají pouze jednotlivé lokality výskytu. Dokonce vstavač osmahlý byl potvrzený pouze v jediném jedincí,“ poukázal Richard Kabelka.

Vybrané druhy orchidejí odborníci ze Správy CHKO dlouhodobě detailně studují. Počítají každou rostlinku, aby měli přehled o jednotlivých populacích.

Vzhledem k tomu, že většina orchidejí rostoucích v moravské divočině, patří mezi ohrožené druhy, lidé je mohou obdivovat pouze pohledem. Trestné je i zasahování do stanoviště rostliny. Kdo by si například chtěl divokou orchidej přesadit na zahrádku, riskuje nemalou pokutu. „Hlavně to vůbec nemá smysl, protože mu uhyne. Každá tato rostlinka je ve vazbě s nějakým houbovým symbiontem, kterého využívá k výživě,“ připomněl nenechavcům Richard Kabelka.

Ochránci a milovníci přírody mohou odborníkům pomoci v mapování těchto krásek v Litovelském Pomoraví. Pokud při svých toulkách narazí na orchidej, mohou nález byliny zaznamenat prostřednictvím známé aplikace BioLog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.