Zatímco v meziročním srovnání vzrostl ke 30. červnu počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji o 19 procent, v okrese Přerov to bylo jen o 14 procent - jednalo se tedy o nejmenší meziroční procentuální nárůst ze všech okresů v kraji. Na Kojetínsku se počet nezaměstnaných meziročně zvýšil ze 367 osob o 45.

„Můžeme tedy říci, že otevření distribučního skladu společnosti Amazon přispělo ke stabilizaci zaměstnanosti, a to hlavně na Přerovsku. V Amazonu totiž našli uplatnění mnozí zaměstnanci, kteří byli propuštěni z jiných firem. Na Kojetínsku se nezaměstnanost v delším časovém odstupu výrazně nesnížila - řada dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci, kteří byli v první vlně do Amazonu přijati, se nakonec vrátila zpět do evidence Úřadu práce,“ konstatoval Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce z olomoucké pobočky ÚP.

Doprava? Nic dramatického

Starostové obcí a měst na Přerovsku, Kroměřížsku, ale i Prostějovsku měli před spuštěním provozu obřího robotického centra největší obavy z nárůstu dopravy. Jaká je situace dnes?

„Průjezd náklaďáků z Amazonu jsme zatím nepocítili, což je ale dáno hlavně tím, že u nás platí zákaz vjezdu kamionů nad 12 tun, a to ve směru na Olomouc. Vnímáme ale větší pohyb autobusové dopravy, která sváží zaměstnance do Kojetína. Naštěstí se neděje nic dramatického,“ zhodnotil starosta nedalekého Tovačova Marek Svoboda.

Podle starosty Leoše Ptáčka se přímo v Kojetíně obavy z nárůstu dopravy nenaplnily. „Doprava jezdí téměř stoprocentně po dálnici, nejen kamiony, ale i osobní auta,“ řekl starosta. Podle něj znamenal pro Kojetín příchod zahraničního investora zvýšení jeho atraktivity.

„Všichni nás dříve vnímali jako periferii, teď se Kojetín změnil k nepoznání. Zvýšilo se tedy celkové renomé Kojetína - už nejsme tím zapadákovem jako kdysi. V domácím prostředí část populace změnám fandí, druhá ne zcela,“ připouští starosta.

Příchod Amazonu se promítl i do obchodní sféry.

„Nově je zde Penny market, zájem mají Billa i Lidl. Pracovníci Amazonu využívají také gastroslužby v Kojetíně,“ podotkl starosta. Díky Amazonu je dnes navíc v budově polikliniky výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby, která výrazně snížila dojezdové časy záchranky.

Boom bytové výstavby se nekoná

Naproti tomu očekávaný boom bytové výstavby, o němž se v souvislosti s investicí Amazonu mluvilo, se nekoná. „Nemyslím si, že by se výrazně zvýšila poptávka po bytech. Díky celkovému zatraktivnění Kojetína jsme ale docílili toho, že jsou ceny bytů srovnatelné s většími městy, například s Přerovem,“ podotkl.

Do městské pokladny jde díky dani z nemovitosti každý rok částka téměř 10 milionů korun, což umožňuje investice do občanské vybavenosti, oprav chodníků, komunikací nebo parkování. Průmyslová zóna v Kojetíně se v budoucnu ještě rozšíří - v současné době totiž běží územní řízení na druhou etapu výstavby.