Deník o chystané stavbě velkého logistického parku v areálu po bývalém kojetínském cukrovaru informoval letos v červenci.

E-shopový gigant Amazon nyní potvrdil, že do dvou let tam bude provozovat distribuční centrum, ve kterém se budou chystat, balit a odesílat zásilky k zákazníkům internetového obchodu.

Hlavní nábor příští rok

Firma Amazon už zahájila nábor prvních zaměstnanců, zatím hlavně specialistů. Nábor pracovníků, kteří budou v Kojetíně zpracovávat objednávky zákazníků, je naplánován na druhé čtvrtletí 2022.

Informoval o tom generální manažer společnosti Amazon pro Českou republiku Michal Šmíd.

Společnost Amazon pomocí nového distribučního centra v Kojetíně podle Šmída rozšíří nabídku produktů a podpoří rostoucí počet nezávislých malých podniků, které prostřednictvím jejího e-shopu prodávají své zboží.

Zaměstnanci centra budou připravovat, balit a odesílat zákazníkům drobné položky, jako jsou knihy, elektronika a spotřební zboží. Provoz v Kojetíně bude vybaven moderní technologií včetně robotických jednotek. To zkrátí čas zpracování objednávek.

"Tato nová investice je dalším důkazem našeho závazku vůči lidem a komunitám v České republice. Vytvořením nových stálých pracovních míst dokážeme lépe reagovat na rostoucí poptávku zákazníků. Nová pracovní místa doplní 4000 stálých pracovních míst, které jsme již v Česku vytvořili, a to je výsledek, na který jsme pyšní," uvedl Šmíd.

Starosta: Přínos pro město

Podle starosty Kojetína Leoše Ptáčka je průmyslový park na pozemcích bývalého cukrovaru velkým přínosem pro město, které se dlouhodobě potýká s odchodem mladých lidí.

Kojetínská radnice do občanské vybavenosti podle Ptáčka v posledních letech investovala stovky milionů korun, aby město pro mladé rodiny zatraktivnila.

"Přivést do města významného zaměstnavatele je další velmi podstatný střípek do mozaiky, na které několik let usilovně pracujeme. Vnímám jako bonus, že se jedná o stavbu na brownfieldu bez záboru orné půdy, a že jde právě o Amazon, světového lídra trhu internetového obchodu. Jsem také spokojený, že díky novému průmyslovému parku a navazujícím projektům dostanou práci tisíce lidí," podotkl Ptáček.

Americký koncern Amazon je největším internetovým obchodem na světě, spolu s firmami Google, Apple a Microsoft patří k takzvané velké čtyřce technologických firem světa. V České republice Amazon působí od roku 2013, celkem investoval přes 26 miliard korun. První distribuční centrum Amazonu bylo v Česku otevřeno v roce 2015 v obci Dobrovíz. V tuzemsku nyní společnost zaměstnává přes 4000 lidí.