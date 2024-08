Vyprodáno. Dvojkoncert hudebních skupin Alkehol a Walda Gang v rámci Uničovského kulturního léta zajímal spoustu lidí. Dorazilo jich 1600. Šlo o rekordní návštěvu, která kdy dorazila do městského klubu. Někteří nešťastlivci dokonce zůstali za branami — nezbyl na ně lístek. Zpěvák kapely Walda Gang Miro Šmajda pak měl pro obecenstvo jen slova chvály.

Rockové kapely v Uničově táhnou a ani parné čtvrteční počasí neodradilo. V areálu městského klubu nebylo téměř k hnutí.

„Za posledních pět let, kdy tady akce děláme, dorazilo dnes nejvíce lidí,“ usmíval se hlavní organizátor a ředitel MKZ Uničov Radim Sedláček. V roce 2021 na skupinu Jelen přišlo o osmdesát lidí méně než letos.

Uničovské kulturní léto Alkehol a Walda Gang | Video: MKZ Uničov

Někteří museli domů

Na některé, kteří nechali nákup lístků na poslední chvíli, se dokonce kvůi kapacitě areálu nedostalo.

„Bohužel jsme je z bezpečnostních důvodů poslali domů. Nejsme nafukovací,“ litoval Sedláček.

Menší kaňkou na vydařeném koncertu byly fronty na pivo, ve kterých lidé strávili až hodinu. Na facebooku si v komentářích na tuto skutečnost pak stěžovali. Nicméně jinak akci hodnotili jako skvělou.

„V minulosti jsme zkoušeli dát občerstvení i na druhou stranu, ale moc to nefungovalo. Do budoucna je to určitě inspirace,“ uznal Sedláček.

Natěšené diváky naladil Alkehol například hitem Buráky. Jakmile se setmělo na scénu dorazil Walda Gang, který hrál pecku za peckou - Eldorádo, Pověste ho vejš… A parket zpíval a skákal.

Šmajda chválil

„Nikdy nemám předsudky. Na základě zkušeností vím, že menší města a obce umí překvapit a nakopat zadek velkým festivalům. Věřil jsem, že to bude super a předčilo to očekávání. Lidé byli skvělí. Dokážu více ocenit skvělou atmosféru menšího publika než kvantitu,“ popisoval zpěvák kapely Walda Gang Miro Šmajda.

„V Olomouckém kraji se lidé vždycky baví, jezdím sem hrozně rád, takže to není pro mě žádné překvapení. Haná je skvělý kraj, pohodoví lidé, kteří se umí bavit. Uničovský koncert bych zařadil do top deseti koncertů letoška. Uničov dokonce předčil dvě města, která velikostí patří do top deset v republice, takže na sebe můžou být Uničováci pyšní, jak se umí bavit,“ dodal s úsměvem.

Rekordní kulturní léto

Uničovské kulturní léto se blíží ke svému konci. Odstartovaly jej dva dvojkoncerty v parku - Panoptiko, Traktor a Ewa Farná s Davidem Kollerem, na které dorazilo přes čtyři tisíce lidí. Dále v Uničově vystoupili třeba Děda Mládek s Illegal Bandem, Michal Hrůza, Pražký výběr, Desmod, Robin Zoot, Nik Tendo a další.

Už teď je jasné, že 21. ročník bude tím rekordním. „Minulý ročník byl jubilejní a dělali jsme také zimní verzi. Dohromady s ní dorazilo 12 tisíc lidí. Tuhle metu jsme ve čtvrtek pokořili a ještě nás čtyři akce čekají, takže budeme atakovat třináct tisíc. Je to tedy nejúspěšnější ročník,“ je spokojený Sedláček.

Ten pak už pracuje na programu pro rok 2025. Město už oznámilo kapely Citron a Tublatanku. Zbytek zůstává zatím utajen. „Budeme městský klub rekonstruovat zevnitř i zvenku, takže pracujeme s prostorem v parku. Zatím o tom nemůžu moc mluvit, ale chystáme něco většího, teď nasmlouváváme kapely a rodí se to. Věřím, že po rekonstrukci se do areálu klubu vleze o chlup více lidí a budeme mít lepší podmínky,“ uzavřel Radim Sedláček.