Konat se tak letos vůbec nebude například populární festival jídla a zábavy Jak chutná Lošov, na který na lošovské hřiště míří spousty lidí.

V sobotu 14. září se chystal nabídnou dobroty mnoha lokálních podniků a producentů, k tomu měla hrát hudba, bavit měly i atrakce pro děti.

"Je nám to moc líto, ale musíme akci Jak chutná Lošov pro tento rok zrušit. Důvodem je velmi nepříznivá předpověď počasí," uvedli ve středu vpodvečer pořadatelé na sociální síti. "Budeme se na vás těšit 23. listopadu 2024 na Lošovském vinobraní, již brzy oznámíme program," prozradili termín další chystané akce v Lošově.

Spousta muziky a dobrot se měla v sobotu servírovat také na olomoucké náplavce. Další díl festivalu Náplavka žije! zval na DJs a skvělý streetfood, tento rok ale nakonec musí vynechat.

"Počasí se nám rozhodlo překazit plány. A proto vám musíme, bohužel, sdělit, že Náplavku vol.2 překládáme na rok 2025.My si na to hezké počasí počkáme a užijeme si festival naplno a bez deště," informovali ve středu organizátoři na facebooku.

Konat se tento týden nebudou ani tradiční Novosadské slavnosti, plánované na pátek 13. září. Neruší se ale úplně, termín je jen posunutý o týden na 20. září. Sousedská slavnost u kapličky nabídne kromě pestrého občesrtvení několik tanečních a hudbeních vystoupení i travesti show a večerní koncert.

Program naopak neruší zábavný den pro celou rodinu nazvaný Bezpečná cesta do školy nachystaný na neděli 15. září ve Smetanových sadech v Olomouci. Pořadatelé z Nadace bezpečná cesta do školy avizují, že v případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do pavilonu H Výstaviště Flora.

Meteorologové na víkend předpovídají pro Olomoucko vytrvalé a vydatné deště, s hrozbou prudkého zvedání hladin toků a možnými povodněmi. Déšť má střední Moravu zalévat už od čtvrtka, nejvíce pršet má v sobotu.