„Uplynulé dva roky ukázaly, že ani po více než padesáti letech není samozřejmostí, že se na konci dubna Olomouc zaplní milovníky dokumentárních filmů, vědy a její popularizace. Je až neskutečné, s jakou elegancí a maximální schopností adaptace se festivalový tým tímto obdobím prodral a s jakou euforií se vrhl do příprav letošního ročníku,“ těší se na festival jeho ředitelka Eva Navrátilová.

Návštěvníci se setkají například s neurovědcem a vývojářem lékařských technologií Walterem Greenleafem, který je nazýván kmotrem VR technologií ve zdravotnictví a bude přednášet v rámci Konference 4Science. Na ní vystoupí také producenti filmu Jak se dělá vakcína Janet Tobias a Archie Baron. Ti představí exkluzivní pohled do zákulisí vzniku vakcín v různých zemích a produkční výzvy během koronavirové pandemie. Téma festivalu bude reflektovat i přednáška britské producentky a režisérky ověnčené cenou BAFTA Sheily Hayman s názvem S nadějí strojům navzdory.

„Pokud ve vás vzbuzuje úzkost rychle se rozvíjející umělá inteligence, tento programový blok může přinést naději, že lidský mozek ještě stále neřekl poslední slovo. S tvůrci Theo Anthonym a Rielem Roch-Decterem, autory brilantního soutěžního dokumentu Všechno vidět, všude, budou mít diváci a divačky možnost podívat se daleko za horizont tradičního filmového vyprávění a obchodního marketingu v přednášce o produkci amerického filmového studia MEMORY,“ pozvala na část programu Ivana Formanová, vedoucí sekce Industry & Camp 4Science.

Dánská režisérka, neurovědkyně i budoucí obsluha Temelína

Festival přivítá i dánskou producentku a režisérku Pernille Rose Grønkjær, která se podílí na dokumentech oceňovaných na světových festivalech; působila jako výkonná producentka filmu snímku The Cave, který měl i nominaci na Oscara.

V programu se objeví jako host rovněž Riel Roch Decter, který uvede českou a středoevropskou premiéru svého právě dokončeného snímku Hudba z nul a jedniček (The Computer Accent).

Na AFO přijede i Adéla Chalupová, která je studentkou jaderných energetických zařízení na Českém vysokém učení technickém v Praze a budoucí operátorkou jaderné elektrárny Temelín. Věnuje se výzkumu nových typů jaderných paliv, jež mají za cíl zvýšit bezpečnost stávajících elektráren. Ve volném čase se na sociálních sítích snaží dělat osvětu v rámci svého oboru a propagovat jádro mezi mladými.

Dalšími osobnostmi mezi přednášejícími budou biochemička a neurovědkyně Pavla Hubálková nebo Lucie Brulíková z katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Talentovaným studentům se bude věnovat samostatná sekce Talent ve vědě, která nabídne hned několik filmů, přednášek a workshopů.

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO) pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již více než 55 let, konkrétně od roku 1966. Festival tak patří mezi nejstarší české přehlídky v oblasti kinematografie. Podle počtu akreditovaných diváků se jedná o jeden z nejnavštěvovanějších filmových festivalů v České republice.

Ve štábu AFO působí studentky z Ukrajiny



Do přípravy organizace AFO se letos zapojily také Maria Borodenko, Veronika Riabinina a Anastasiia Kravets, studentky z Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka, které jsou v Olomouci na tříměsíční stáži přes program Erasmus+.



„Studentky teď dělají titulky na filmy Paviáni – Taková hodně divoká rodinka, Divocí koně – Příběh z pusty a Znovuzrození ve starém dole. Projekcí se tak budou moci zúčastnit rodiny z Ukrajiny, které k nám utekly před válkou. Je to velký úkol a časově docela výzva, ale věříme, že je to pro ně zkušenost, kterou ocení i v budoucnu,“ řekla produkční Adéla Smékal. (tau)