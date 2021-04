Online bude dostupný zdarma do 11. května na watchandknow.cz. Filmový výběr pak nabídnou organizátoři ke zhlédnutí až do konce května.

„Minulý ročník nás nadchl podporou, které se festivalu v těžké době dostalo od diváků a sponzorů. Proto jsme velmi intenzivně pracovali na programu a produkci 56. ročníku a věříme, že jak kvalitou obsahu, tak návštěvností předčí minulý rok. Zároveň s nadějí vyhlížíme konec pandemie, abychom se s diváky mohli setkat osobně při sérii projekcí AFOKINO po zbytek roku 2021,“ uvedl pro Žurnál UP ředitel festivalu Jakub Ráliš.

Porota vybrala nejlepší snímky do mezinárodní soutěže, česko-slovenské soutěže a klání krátkých filmů. Tento výběr doplní čtyři nesoutěžní sekce Adaptace, Vizualizace – představ si fakta, Rovnost.Respekt.Orgasmy a Pálivé & ostřejší.

Diváci se mohu těšit na několik českých premiér s exkluzivními rozhovory s tvůrci. Za zmínku stojí snímek In Silico o snaze simulovat lidský mozek na superpočítačích s rozhovorem s režisérem Noahem Huttonem. Lákavý je také dokument Národ CBD o účincích tohoto kanabinoidu.

Organizátoři nabídnou rozhovor s režisérem Davidem Jakubovicem a vědcem Lumírem Ondřejem Hanušem. Aktuální pandemii zachycuje zajímavý snímek Korona – Pandemie a luskouni. Dokument točený přes Skype nabídne rozhovory s ikonou ochrany přírody Jane Goodall, kontroverzním aktivistou Paulem Watsonem a skupinou odbornic a odborníků v karanténě.

Netradiční zážitek slibuje proměna plotu v proluce vedle olomouckého Muzea umění. Umožní pomocí aplikace v telefonu vstupovat do „jiného“ světa - dat, informací i zkušeností, uměleckých projektů a expozic. Autorem této pozoruhodné instalace je zlínský grafik Matěj Vázal.

AFO rovněž navštíví virtuální hosté: Richard Heinberg - k filmu Once You Know – je autorem třinácti knih, včetně klíčových prací o současné krizi energetické a environmentální udržitelnosti společnosti. Dále Jacques Dubochet - host k filmu Citizen Nobel nositel Nobelovy ceny za Chemii. Švýcarský vědec, aktivista v otázkách změny klimatu.

Chybět nebude hudební program, který si zájemci užijí online během festivalu, a program pro nejmenší AFO Junior.

PROGRAM AFO 2021