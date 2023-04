Již 58. ročník mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů AFO Univerzity Palackého odstartoval v úterý 25. dubna v Olomouci. Hlavním tématem je tentokrát ECHO. Návštěvníci si mohou až do neděle vybírat ze tří stovek akcí, například filmových projekcí, workshopů, koncertů, výstav, natáčení živých podcastů i aktivit pro školy a rodiny.

Academia Film Olomouc. Ilustrační foto | Foto: AFO/ Adam Mráček

V průběhu letošního festivalu AFO bude uvedeno 159 filmů. Diváci uvidí nejen ty soutěžní, ale také výběr z nesoutěžní sekce v kategoriích Chronos, Adaptace, Chvění, Sound Is Science, Identity, Talent ve vědě, Věda na ČT nebo 450 let UP. Věnují se tajemství přírody, vesmíru či enviromentální problematice, ale i společenským tématům.

Do Olomouce přijede například kosmolog a profesor astronomie na University of Arizona Chris Impey, norská režisérka Eva Charlotte Nilsen, režisérka dokumentu After Nature Esther Elmholt, americký dokumentarista, kameraman a producent Ian Cheney, filmový historik Peter Krämer nebo portugalská zvuková umělkyně Raquel Castro.

AFO 2023 - PROGRAM

Mezi českými hosty se objeví český vědec v oboru umělé inteligence Tomáš Mikolov, odbornice na problematiku biodiverzity Barbora Chmelová, antropoložka a socioložka Marie Heřmanová, analytik zabývající se problematikou energetiky Oldřich Sklenář, socioložka zabývající se genderem a sexualitou Lucie Jarkovská, popularizátor vědy Jan Lukačevič, zakladatelka magazínu Druhá:směna Maja Vusilovič, geolog a popularizátor Petr Brož, psycholožka a psychoterapeutka Gabriela Dymešová.

Programu se zúčastní také mikrobiální fyziolog a prezident evropské federace biotechnologií Jeff Cole, který bude odpovídat na dotazy diváků po filmu Důvěrné dějiny genu.

„Těším se, že do Olomouce zavítá australská producentka a režisérka dokumentů Sonya Pemberton, která od nás na slavnostním zakončení festivalu obdrží Cenu za významný přínos popularizaci vědy. Napsala, režírovala a produkovala více než 60 hodin odvysílaných dokumentů, její filmy získaly přes 70 mezinárodních ocenění. A bylo to právě AFO, které část její tvorby ovlivnilo, když v minulosti na festivalu potkala youtubera a popularizátora vědy Dereka Mullera, se kterým později natočili světově úspěšné filmy Uranium a Vitamania. Jsem ráda, že se na AFO vrátí,“ vyzdvihla ředitelka festivalu Eva Navrátilová.

Odborné poroty vyberou nejlepší snímky ve třech soutěžních kategoriích – mezinárodní, česko-slovenská a soutěž krátkých filmů. Prostor dostávají prestižní televizní produkce, oscarové nominace i filmy posouvající hranice dokumentárního vyprávění. Tvůrci nejlepších snímků si odnesou trofeje v podobě krasohledu skláře Martina Hlubučka.

Důležitou součástí festivalu je programová sekce Industry 4Science, která připravuje tradiční Camp 4Science, networkingový a trainingový workshop pro dokumentární filmy s vědeckou tematikou ve vývoji. Projekty zaměřené na biologii, environmentální obory, medicínu nebo technologie se letos budou díky podpoře produkční společnosti Sandbox Films ucházet o cenu za nejlepší prezentaci v hodnotě přes půl milionu korun.

Nebude chybět ani konference, kde budou přední světoví filmaři a filmařky společně s vědkyněmi a vědci prezentovat aktuální trendy ve svých oborech a sdílet zkušenosti při honbě za poznáním. „Program konference nabízí pohled do zákulisí produkce vědeckých filmů, letos například vítězný film ceny Emmy Porozumění a také setkání s vědeckými influencery. Diváci se mohou těšit i na nejnovější trendy VR technologií a poznat, jaké to je natáčet virtuální realitu pod vodou,“ upřesnila vedoucí sekce Industry 4Science Ivana Formanová.

Návštěvníci AFO si v rámci festivalu připomenou hned dvě výročí. Univerzita Palackého letos oslaví 450 let od vzniku. V rámci programu jsou tři diskusní panely (Univerzita a její město, Univerzita a její studenti, Univerzita a její vyučující) a také LARP: Olomouc: 1642 v prostorách Vojenského správního archivu Armády ČR.

Nejen studentům univerzity a podpoře rozvoje talentu se bude věnovat sekce Talent ve vědě, která přinese pestrou nabídku projekcí a workshopů. Své projekty představí stipendisté Nadačního fondu UP a také se bude probírat vědecká start-upová scéna a propojení světa vědy a byznysu.

Mezi novinky patří sekce o popularizaci vědy v České televizi, která letos slaví 70 let od vzniku. Jednou z hlavních tváří vědy na ČT je Daniel Stach, který se na AFO vrací s dvěma přednáškami.

„Dále ho doplní Milan Kruml a Jakub Adamus s Jakubem Hoškem, se kterými se vrátíme do archivů Československé televize a jejího přístupu k vědě. Připravili jsme také tematicky různorodé projekce filmů a dokumentárních cyklů, které ukazují pestrost dokumentárních formátů ČT. Věnovat se budeme například tabuizaci pohledu na sexualitu či lidem, kteří hledají sílu k dalšímu žití s nevyléčitelnou nemocí ALS. Dojde i na umění, ekologické a klimatické otázky či experimentální archeologii,“ vyjmenoval vedoucí programu Ondřej Kazík.

Centrem festivalu je Umělecké centrum UP Konvikt. Organizátoři využívají infrastruktury univerzity i partnerských institucí. Patří mezi ně Kino Metropol, science centrum Pevnost poznání, Muzeum moderního umění Olomouc, Vlastivědné muzeum, Kryt civilní ochrany, nebo Divadlo na cucky.

AFO pořádá Univerzita Palackého v Olomouci každoročně již od roku 1966. Festival pravidelně představuje nejlepší současné vědecké snímky prestižních světových produkcí, které osobně uvádějí renomované ikony české i zahraniční vědy či zástupci filmového a televizního průmyslu.

Cílem AFO je bourání předsudků a stereotypů o „nudných“ vzdělávacích filmech, stejně tak o přírodních, humanitních a společenských vědách. Hybnou organizační silou festivalu jsou především současní i bývalí studenti univerzity. Podle počtu akreditovaných diváků se jedná o jeden z nejnavštěvovanějších filmových festivalů v tuzemsku.

