Jména dvaapadesáti filmových snímků, které se letos utkají v Mezinárodní a Československé soutěži a klání krátkých filmů, už zná festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO). Proběhne od 25. do 30. dubna a uvítá spoustu hvězdných hostů.

Na AFO 2023 se představí přes pět desítek snímků. | Foto: AFO

Dorazí například americký kosmolog Chris Impey nebo držitelka ceny Emmy, australská režisérka Sonya Pemberton. Motivem, který v letošním ročníku celý program propojuje, je ECHO.

Mezi snímky jsou zastoupené obory od astronomie přes etologii až po dějiny umění. Prostor dostanou prestižní televizní produkce, oscarové nominace i filmy posouvající hranice dokumentárního vyprávění.

„AFO58 představí oblast ekonomie a důchodový systém, náš vztah k času, dostaneme se do hlubin oceánu, blízko k vulkánům a daleko do vzdáleného vesmíru. Zaměříme se i na historii, černý obchod s kostrami dinosaurů, archivnictví, feminismus v umění a na stále se zdokonalující umělou inteligenci. Témata soutěžních filmů ukazují, jak různorodá je současná společnost,“ sdělila dramaturgyně Eva Suková.

AFO přibližuje palčivá témata naší společnosti

V konkurenci Mezinárodní soutěže se objeví snímek Strážci času (Keeper of Time), který pojednává o lidské snaze zachytit čas – od kamenných kruhů přes budíky a kukačky až po pražský orloj.

Dechberoucí filmovou esejí a poctou krásám Grónska je pak dokument Poslední člověk (The Last Human), založený na výpovědích vědců, které se mísí s každodenností zde žijících lidí.

Bratři Saud a Nadeem z Nového Dillí pečují o luňáky hnědé, kteří doslova padají ze smogem zamořeného nebe. Poutavý příběh filmu Všechno živé (All That Breathes) ukazuje, jak urbanizovaný svět krade přírodě stále více prostoru.

„Na pozadí spirituálně působícího, magicky natočeného filmu nečíhá jen ekologické varování, ale i drsná realita politické situace v Indii, ve které stoupají nacionalistické tendence,“ přiblížil děj dramaturg Zdeněk Rychtera. Tento film byl nominován na letošního Oscara. V programu jsou i další dva nominované snímky: Erupce lásky (Fire of love) a Haulout.

O hledání faktů ve výkalech ohrožených zvířat pojednává Tajemství trusu (Secret in the Scat). Kamera sleduje práci biologa Scotta Burneta, známého jako Scat Man. Popisuje nosorožce, jenž využívá trus jako svou facebookovou stránku, obřího ptáka, v jehož exkrementech vzniká rostlinná školka, nebo velryby s duhovými výkaly.

O přízeň poroty se bude ucházet také snímek Mrtví ptáci létají vysoko (Dead Birds Flying High), který odhaluje zvláštní rodinnou pozůstalost a znepokojivou moc fotoaparátů. Tvůrci se věnují příběhu Sönji Storm, ženy, které po výstředním pradědečkovi zůstala sbírka vycpaných zvířat, nepřeberné množství fotografií a spousta otázek.

Dokument Investigátori (Investigators) v Československé soutěži chce zase přijít na kloub jednomu fenoménu dnešní doby – biorezonanci – a zkusí rozřešit otázku: Kde končí věda a začíná šarlatánství?

Seriál Kronika orgasmu se zase noří do genderových identit a intimního života v Československu v druhé polovině 20. století a ukazuje československou realitu, která se zatím do učebnic dějepisu nedostala.

Letošní výběr Soutěže krátkých filmů se nese ve znamení originality témat a zejména formálních postupů.

„Je radost pohledět, s jakou lehkostí a neochotou dělat kompromisy se režiséři a režisérky vybraných filmů utkali s často obtížnou látkou. Snímky naznačují cesty, kterými by se žánr populárně-vědeckého filmu mohl v budoucnu vyvíjet. Zásadním trendem je četný výskyt desktopových dokumentů, které se odehrávají pouze na obrazovce počítače,“ doplnil dramaturg Zdeněk Rychtera.

To nejlepší ze světové dokumentaristiky za poslední dva roky

Kromě soutěžních filmů se mohou diváci těšit na nesoutěžní dramaturgický výběr toho nejzajímavějšího, co se v posledních dvou letech objevilo v Česku a zahraničí. Některé filmy uvedou renomovaní tvůrci i špičkoví vědci. Nebudou chybět přednášky a další doprovodný program. Akreditace jsou zdarma a budou spuštěny na konci března.

Diváci se potkají s Vedranou Pribačíć, režisérkou dokumentu Větší než trauma (Bigger Than Trauma). Snímek pojednává o terapeutické skupině sdružující ženy, které se staly za chorvatské války v první polovině 90. let 20. století cílem sexuálního násilí, a nabízí pohled na podobu válečného traumatu.

Esther Elmholt zase uvede svůj film Po přírodě (After Nature). Dánský dokument představuje perspektivy expertů na ekologii, evoluci nebo biodiverzitu a také pohled umělce na tuto problematiku.

Do Olomouce přijede Sonya Pemberton, režisérka, scenáristka, držitelka Emmy a jedna z předních australských producentek faktuálních televizních pořadů s vědeckou tematikou.

„Na AFO měli diváci v minulých letech možnost vidět její snímky Vitamánie: Lesk a bída vitamínů či Jak zkrotit covid. Už teď se těšíme na diskuze po projekcích,“ neskrývá nadšení hlavní dramaturg AFO Ondřej Kazík.

Účast potvrdil rovněž Chris Impey, kosmolog a profesor astronomie na University of Arizona. Je autorem populárně-naučných knih, které vychází z astronomie, včetně studia vzdálených galaxií, velkoškálové struktury vesmíru či hledání exoplanet a mimozemské inteligence. Přednášel pro inženýry z NASA i buddhistické mnichy v Indii a představí se přednáškou o konci vesmíru.

Akademička a odbornice na mediální studia Iveta Jansová z Masarykovy univerzity v Brně vystoupí s přednáškou Subverzivní fanouškovství.

Terapeut a psycholog Adam Táborský loni na AFO představil svůj projekt Terapie mezi stromy, který přesouvá terapeutická sezení z prostor ordinací do přírody. Letos se vrací s přednáškou nazvanou Co je trauma a jak s ním nakládat? zaměřenou na projevy traumatického stresu a možnosti jeho překonání.

Hudební tematice se věnuje film Sestry s tranzistory (Sisters with Transistors), který je pozoruhodným a dosud nevyprávěným příběhem průkopnic elektronické hudby. Jak vysvětluje jedna z protagonistek filmu Laurie Spiegel: „My ženy jsme byly k elektronické hudbě přitahovány zejména v době, kdy možnost, že by komponovala žena, byla sama o sobě kontroverzní. Elektronika nám umožnila tvořit hudbu, kterou mohli slyšet i ostatní, aniž by nás musel brát vážně establishment ovládaný muži.“

Seznam soutěžních filmů je k dispozici na webu AFO 2023.

Tradice od roku 1966

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO) pořádá Univerzita Palackého od roku 1966. Patří mezi nejstarší české přehlídky v oblasti kinematografie. Jeho hybnou organizační silou jsou především současní i bývalí studenti UP.

Podle počtu akreditovaných diváků se jedná o jeden z nejnavštěvovanějších filmových festivalů v ČR. Soutěžní snímky se věnují důležitým milníkům vědeckého poznání a podporují kritické myšlení všech diváků.

Hosté AFO 2023

Mezinárodní soutěž

Eva Charlotte Nilsen je norská filmová režisérka, která v letech 1965–1967 vystudovala obor filmová fotografka a střihačka v NRK (Norwegian Broadcasting Corporation). V roce 1986 založila vlastní produkční společnost s názvem RAMPELYS, která se nachází ve městě Sortland v Severním Norsku.

Ian Cheney je americký dokumentarista, kameraman a producent. Dvakrát nominovaný na ceny DocEmmy. Po úspěšném ukončení studia na Yale University se podílel na natáčení hned několika dokumentů. Cheney vede společnost Wicked Delicate Films, která produkuje dokumentární filmy a sídlí v Maine.

(27.–29. 4, eventy 28. 4.)

Ben Timlett je filmový režisér a producent, který se svým kolegou Billem Jonesem založili v roce 1998 společnost Bill and Ben Productions, která se zabývala tvorbou krátkých filmů a hudebních videoklipů, ale velmi rychle se rozrostla k produkci celovečerních filmů a dokumentů.

(25. a 26. dubna)

Sönje Storm vystudovala dějiny vědy a německou literaturu na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Pracovala jako televizní producentka pro dokumentární pořady Deutsche Welle a německo-švýcarsko-rakouskou televizní stanici 3sat. Její televizní dokument „Falešní lidé ve světě umění“ (2016) byl vysílán na mezinárodní úrovni. „Mrtví ptáci létají vysoko“ je její první celovečerní dokument.

(27. a 28. 4.)

Leandro Listorti je filmový režisér, dramaturg a promítač narozený v Argentině. Od roku 2015 vede technickou koordinaci Filmového muzea v Buenos Aires. Natočil řadu krátkých filmů ve formátu Super 8, které byly vystaveny na mezinárodních festivalech, jako je Edinburgh Film Festival, Anthology Film Archive a Ann Arbor. Jeho první celovečerní film „Smrtící mládí“ (2010) měl premiéru na IDFA a byl mimo jiné součástí Viennale a Doclisboa.

(celý týden)

Ivalo Frank se narodila v Grónsku v roce 1975. Vystudovala filozofii a sociální vědy na Lund University a žije v Berlíně a Kodani. Je zakladatelkou ambiciózních projektů, jako je Mezinárodní filmový festival Greenland Eyes, největší světový festival o Grónsku, který oslavil svou poslední zastávku ve Smithsonian Institution ve Washingtonu. Její filmy jsou promítány v akademickém, kulturním a politickém kontextu po celém světě, např. na Humboldtově univerzitě v Berlíně, v Muzeu moderního umění v Louisianě a na dánském velvyslanectví ve Spojených státech.

(25.–27.4, event 26. 4.)

Marie Heřmanová je antropoložka a socioložka, vystudovala sociální a kulturní antropologii na Fakultě humanitních studií univerzity Karlovy. V současné době se věnuje digitální antropologii a digitální etnografii, zkoumá sociální média, kulturu influencerů, šíření dezinformací a konspiračních teorií v prostoru sociálních médiích a reprodukci genderových stereotypů v online prostorech.

(26.–27.4., promítání 26. 4.)

Podle programových sekcí

Významný přínos popularizaci vědy

Sonya Pemberton

Letos na AFO vystoupí australská producentka a režisérka vědeckých dokumentů a držitelka ceny Emmy Sonya Pemberton. Na slavnostním zakončení festivalu obdrží Cenu za významný přínos popularizaci vědy. Sonya Pemberton je jednou z předních australských producentek faktuálních televizních pořadů zaměřených na vědu. Je držitelkou ceny Emmy 2012 a rekordní pětinásobnou držitelkou prestižní ceny Eureka Award za vědeckou žurnalistiku.

Sonya napsala, režírovala a produkovala více než 60 hodin odvysílaných dokumentů, její filmy získaly přes 70 mezinárodních ocenění. Je také výkonnou producentkou mnoha oceňovaných dokumentů, jako Uranium, nebo Uhlík: Neautorizovaný životopis. Jako scenáristka a režisérka natočila mimo jiné kritikou oceňované a mnoha cenami ověnčené dokumentární filmy, včetně celovečerního speciálu o očkování Jabbed (Vpich) (2013). V roce 2021 Sonya režírovala celovečerní dokument Cracking COVID (Jak zkrotit covid) a koprodukovala celovečerní dokument Carbon – The Unauthorised Biography (Uhlík: Neautorizovaný životopis). Na AFO přiblíží zákulisí své tvorby a promítne výběr svých filmů.

(Na AFO bude 27.–30. 4)

Chronos

Chris Impey: Kosmolog a profesor astronomie na University of Arizona. Je autorem populárně-naučných knih, které vychází z astronomie, včetně studia vzdálených galaxií, velkoškálové struktury vesmíru či hledání exoplanet a mimozemské inteligence. Přednášel pro inženýry z NASA i buddhistické mnichy v Indii a představí se přednáškou o konci vesmíru.

(27.–30. 4.)

Chvění

Vedrana Pribačíć: Režisérka dokumentu Bigger Than Trauma uvede promítání a zúčastní se debaty po filmu. Snímek pojednává o terapeutické skupině sdružující ženy, které se staly za chorvatské války v první polovině 90. let 20. století cílem sexuálního násilí, a nabízí tak pohled na podobu válečného traumatu, jež mohou prožít civilisté a civilistky.

(28. 4.)

Adam Táborský: Psycholog a terapeut Adam Táborský stojí za projektem Terapie mezi stromy, který přenáší terapeutická sezení z prostředí ordinací do přírody. Terapii mezi stromy na AFO představil v loňském ročníku v rámci sekce Na zdraví. Letos se vrací s přednáškou a workshopem, v nichž se zaměří na téma traumatu.

(29. 4.)

Hana Petermannová: Advokátka působící v Advokátní kanceláři Lucie Hrdé se specializuje na rodinné právo, zastupování poškozených a také na právo nemovitostí. Uvede dokument Znásilnění pod kůží (Česká televize) pojednávající o sekundární viktimizaci a justičních procesech týkajících se problematiky sexuálního násilí. Rovněž se po projekci dokumentu zúčastní diskuze.

(26. 4.)

Věda v popkultuře

Peter Krämer: Filmový historik z De Montfort University v britském Leicesteru se na AFO vrací opakovaně s přednáškami o filmových blockbusterech a možnostech jejich analýzy ve společenském, vědeckém či historickém kontextu. Letos se zaměří na kultovní animovaný film Bambi (1942) a způsob, jakým zobrazuje welfare zvířat.

(26. 4.)

Halina Šimková: Forenzní genetička, popularizátorka vědy, držitelka ceny Neuron za nejlepší populárně vědecké video, autorka knihy Kouzelný svět bakterií: Dobrodružství Prvíků, nejmenších tvorečků na Zemi a pořadu Expertiza v jedné osobě se v sekci Věda v popkultuře představí s přednáškou. Zároveň letos usedne v porotě soutěže krátkých filmů. (27. 4.)

Martina Mašková: Moderátorka, rozhlasová dokumentaristka a popularizátorka vědy Martina Mašková se vrací s pořadem Laboratoř, který má domov v Českém rozhlasu Plus. V průběhu festivalu proběhne naživo před návštěvníky AFO ve svém klasickém formátu-vědci a vědkyně promluví společně se známými osobnostmi o novinkách z dané vědecké oblasti.

Iveta Jansová: Doktorka, zástupkyně vedoucího Katedry mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně, a odbornice na škálu mediálních témat zahrnující diváctví a fanouškovství, reprezentaci identit, populární kulturu či současnou podobu televize. V rámci AFO vystoupí s přednáškou nazvanou „Subverzivní fanouškovství“ zařazenou do Vědy v popkultuře.

(25. 4.)

Adaptace:

Miroslav Kutal: Biolog a ekolog, akademik působící na Mendelově univerzitě, expert na problematiku velkých šelem; v Hnutí DUHA Olomouc koordinátorem projektů ochrany a monitoringu velkých šelem, v současné době také koordinátorem olomoucké pobočky Hnutí DUHA. Věnuje se terénnímu výzkumu ekologie velkých šelem a přenosu poznatků k veřejnosti a do praxe. Je členem Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), expertní skupiny IUCN pro velké šelmy.

Rethink Architecture: iniciativa, která má za cíl inspirovat a vzdělávat architekty, investory, studenty a veřejnost v oblasti udržitelné architektury. V rámci AFA procházky městem zaměřené na adaptaci města, stavby měst s ohledem na biodiverzitu a změnu klimatu. (Na AFO budou v pátek až neděli)

Esther Elmholt: režisérka dokumentu After Nature uvede film a zúčastní se debaty po filmu. Film představuje perspektivy expertů na ekologii, evoluci nebo biodiverzitu a také pohled umělce na tuto problematiku. Jakými změnami prošla příroda za posledních několik set let? Jaký vliv má zemědělství a život ve městech na biologickou rozmanitost a vývoj živočichů a rostlin, kteří se tomuto prostředí přizpůsobují? Můžeme ještě s využitím moderních technologií vrátit krajině její dřívější stav?

Oldřich Sklenář: analytik Výzkumného centra AMO, kde je členem klimatického týmu. Zároveň externě spolupracuje s Fakta o klimatu. Zabývá se problematikou energetiky, transformací českého energetického sektoru a produkce skleníkových plynů.

Barbora Chmelová: Česká odbornice na problematiku biodiverzity, v rámci českého předsednictví se podílela na konferenci COP15 v Montrealu, pracovala na ministerstvu životního prostředí jakožto expert na druhovou rozmanitost a během působení v Nadaci Partnerství vedla tým Sázíme budoucnost, jež si klade za cíl vysázet 10 milionů stromů pro odolná města a zdravou krajinu.

(28. 4.)

Identita

Petr Nickl: Molekulární genetik a vedoucí oddělení pro genomové inženýrství a tvorbu modelů (Head of Unit: Genome Engineering & Model Generation) v Českém Centru pro Fenogenomiku. Zaměřuje se na konstrukci, návrhy a ověřování různých systému založených na CRISPR v buněčné linii a na drobných zvířatech.

(Úvod, A&Q k filmu Human Nature, 27. 4.)

Petra Ezzerddine: Sociální antropoložka a odborná asistentka na Katedře sociální a kulturní antropologie Univerzity Karlovy v Praze a hostující vědkyně ACEs. Je i členkou redakční rady časopisu Gender a Výzkum (Gender and Research). Její výzkum se zaměřuje na gender v migraci, transnacionální pečovatelské praktiky, globalizaci péče pro seniory, stárnutí v migraci a aplikovanou antropologii.

(přednáška, 28. 4.)

Lucie Jarkovská: Socioložka zabývající se genderem, sexualitou a vzděláváním. Působí na Masarykově univerzitě a je součástí Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Spolu s Kateřinou Liškovou popularizuje feministický a genderový výzkum skrze stand-up jako Duo Docentky. V roce 2023 jim vyšla kniha Feministkou snadno a rychle. Příručka argumentů pro debatu s rodinou a přáteli.

(stand-up na téma gender, 27. 4. od 18 h)

Eliška Koldová a Maja Vusilović: Zakladatelky webového feministického magazínu Druhá směna. Cílem Druhé směny je prezentovat feministické pohledy na společnost, které kladou důraz na sociální spravedlnost, postkolonialismus a queer zkušenost.

(workshop, 29. 4.)

V rámci debaty: Nadějné posuny i strasti českého systému péče o trans* osoby přijede psycholog Karel Pavlica a moderovat to bude Lenka Králová.

(debata, 29. 4. od 16:30, v Kapli)

AFO Junior

Petr Brož: Vědecký pracovník. Věnuje se výzkumu sopečné činnosti napříč sluneční soustavou. Specializuje se na projevy sopečné činnosti na povrchu Marsu; převážně na malá sopečná tělesa vznikající při krátkodobé sopečné aktivitě vlivem odplyňování magmatu; na základně morfologické a morfometrické analýzy satelitních fotografií a topografických dat.

(28. 4., 29. 4.)

David Píša: Vědecký pracovník na oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR a věnuje se mimo svoji vědeckou činnost zaměřenou na výzkum plazmových a radiových vln ve sluneční soustavě také pozemní podpoře vlnových analyzátorů na evropských sondách Solar Orbiter a JUICE. Aktivně popularizuje výzkum sluneční soustavy a dalších vědeckých oborů skrze projekt Science to Go!

(28. 4., 29. 4.)

Industry 4Science

Monika Lošťáková: Monika sa venuje vývoju a produkcii dokumentárnych filmov, tvorbe distribučných stratégií a príprave žiadostí o financovanie pre nutprodukciu od roku 2015. Od roku 2017 pôsobí aj v produkčnej spoločnosti Super Film, kde sa venuje primárne produkcii dokumentov a televíznych seriálov. Okrem filmovej produkcii pôsobí ako programová koordinátorka Medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava, filmového festivalu Štyri živly a vzdelávacieho podujatia Visegrad Film Forum.

(28. 4. Kaple Božího těla)

Peter Pokorný: Absolvent Filmovej fakulty VŠMU, Ateliéru strihovej skladby. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venoval rôznym televíznym výrobám pre TV JOJ a RTVS, ktorým sa venuje dodnes na pozícii režiséra (projekty ako Textári, básnici doby, Moja diagnóza, GEN a ďalšie). Dokumentárna séria Investigátori patrí medzi jeho autorské debutové projekty. Momentálne je okrem iného aj pedagógom na FTF VŠMU v rámci Ateliéru strihuvej skladby.

(28. 4. Kaple Božího Těla)

Lukáš Jánoš: Skeptický religionista. V rámci Investigátorov chotne chodí do terénu skúmať rôzne javy, ale žiaľ, nemožno to považovať za prejav jeho nezištnosti. Lukášovou túžbou je ukázať ľuďom, že sú naivní. Je to skeptik, neverí ničomu a považuje za dôležité, aby neuverili aj ostatní. Lukáš je zároveň scenáristom Investigátorov spolu s Petrom

(28. 4. Kaple Božího Těla)

Tomáš Mikolov je český vědec v oboru umělé inteligence. Roku 2018 obdržel Cenu Neuron za excelenci ve vědě. Svým programem Word2Vec podstatně zlepšil výkonnost strojových překladačů. (Zdroj: wikipedia)

(29. 4. Kaple Božího Těla)

Markéta Supa: Pochází z Valašské Bystřice, studovala na UTB ve Zlíně. Magisterské, postgraduální a doktorské studium s plným stipendiem absolvovala na britské Bournemouth University. Doktorát (Ph. D.) z filozofie mediálního vzdělávání dokončila v roce 2015. Od té doby působí primárně na FSV UK, ale také jako Fellow v Centre for Excellence in Media Practice (Velká Británie) a v Media Education Lab na University of Rhode Island (USA). (Zdroj: vedavyzkum.cz)

(29. 4. Kaple Božího Těla)

Iveta Fajnerová: Vystudovala psychologii a také neurobiologii / fyziologii živočichů. Vede pracovní skupinu Virtuální realita v neurovědách v rámci výzkumného programu Aplikované neurovědy a zobrazení mozku. Tématu virtuální reality se věnuje od doktorského studia, zejména vývoji virtuálních testů, inspirovaných prostorovými úkoly, uplatňovaných ve studiu chování u zvířat. V současnosti pracuje na projektech věnovaných zejména uplatnění virtuální reality v testování kognitivních funkcí a tréninku u populace seniorů a psychiatrických pacientů.

(29.4. Kaple Božího Těla)

Eliška Jandová: Pochází z Plzně, kde vystudovala Gymnázium na Mikulášském náměstí. V současnosti studuje magisterský program na Přírodovědecké fakultě UK – obor molekulární biologie, genetika a virologie. Vyhrála národní finále soutěže FameLab a stala se finalistkou, v mezinárodním on-line finále v Cheltenhamu pak brala supercenné stříbro! Jako budoucí molekulární bioložka se věnuje výzkumu a nachází šanci pro pacienty s rakovinou

(29. 4. Kaple Božího Těla)

Adéla Machelová: Je vědkyní, matkou dvou dcer a nadšenecem do jazyků, knih, sportu a hudby. Po studii biofyziky na MFF UK v Praze nastoupila do doktorského studia na ÚFCH JH., během kterého jsem se postupně stala matkou dvou dcer (narozených 2014 a 2016). Doktorát jsem dvakrát na jeden rok přerušila kvůli mateřské a pak na něm pracovala jen na částečný úvazek. Působí v nizozemském Groningenu, kde získala tříletý osobní grant na výzkum, ve kterém se zabývá interakcí nových antimikrobiálních látek s vnějšími obaly bakterií. Věnuje se také menotrignu a mimo něj také píše na blog Miss Biophys na Tumblr, kde sdílí své zkušenosti z vědy.

(29. 4. Kaple Božího Těla)

Sound is Science

Mary C (na AFO bude workshop Jak číst syntezátory)

Marie Čtveráčková aka Mary C je hudebnice, kurátorka, lektorka a hudební publicistka. Jako redaktorka působila na Čro Radiu Wave a připravovala hudební pořad Scéna s Mary C. Je spoluzakladatelkou kolektivu ZVUK a Synth Library Prague, prostoru pro sdílení, tvorbu, diskuzi a experimenty v oblasti elektronické hudby a zvuku. Společně se skladatelem a producentem Martinem Tvrdým, pod názvem Kreaton, organizují více než 5 let hudební workshopy a přednášky pro děti i dospělé zaměřené na popularizaci nových způsobů poslechu a hudební tvorby i možností hudebních technologií.

Raquel Castro (*1976) je portugalská zvuková umělkyně, filmová dokumentaristka a zvuková kurátorka, který se zabývá uměním o zvuku, zvukovém prostoru a akustickou identitou. Je iniciátorkou mezinárodního sympozia Invisible Places a ředitelkou festivalu environmentálního zvukového umění v Lisabonu s názvem Lisboa Soa. Působí jako postdoc výzkumnice v Centre for Research in Applied Communication, Culture and New Technologies (CICANT) v Lisabonu, kde vyvíjí projekty, v nichž se zajímají o poslechovou zkušenost městských/urbánních oblastí. Castro věří ve zvukové umění jako zdroj inspirace a podněcování učení, zvědavosti a akce.

(27.–29. 4., eventy 28.4.)

Sara Pinheiro tvoří zvuk pro film a video art. Její tvorba zahrnuje akusmatické skladby, většinou pro vícekanálové provedení, rozhlasové přenosy či instalace v galeriích. Pracuje také na výzkumném projektu věnovaném zvukové performativitě. Základem je snaha začlenit teorii zvukového prostředí (soundscape) a konkrétní hudby do zvuku pro film, konkrétně brunclíku (foley art). Aby prozkoumala praxi brunclíku v akusmatickém světě, a naopak, pracuje na konceptu „akusmatického brunclíku“. Na AFO58 představí svou performance reticências, kde zkoumá FM, hluk, opakování, rytmus a náhodnost. Vychází z rozbitého rádia, které promlouvá samo o sobě, směrem ke zkoumání jeho vzorců a prostorových nálezů. Je to šum a textura.

Martin Bukáček (AVA kolektiv) je stratég využívání vzdělávacích technologií a pod pseudonymem Snediggen Snurssla se věnuje field recordingu, hudbě a pořádání dobrodružných hudebních akcí v neobvyklých prostorech. Je spoluzakladatelem AVA kolektivu a spolupracuje s českými EdTech startupy Lifeliqe, Corinth nebo Bohemia Interactive.

Petr Hlaváčková je nezávislá kritička veřejného prostoru a architektury, která se věnuje dokumentaristice a autentickému pohybu. Je spoluzakladatelkou 4AM – Fórum pro architekturu a média, festivalu Move the City nebo produkční skupiny GUERILLAfilm.