Těžko říct, jak by se odvíjel Kaavanův životní příběh, nebýt úspěšného bollywoodského filmu a rozmarů jedné malé holčičky. Pravdou je, že právě po shlédnutí filmu Haathi Mere Saathi (Elephants My Friends) se Zain Zia, dcera tehdejšího vládce Pákistánu, zamilovala do slonů.

„Vzhlédla jsem k nebi a modlila se: Drahý Bože, dej mi slona, aby byl mým přítelem,“ svěřila se nedávno Zain zpravodajskému serveru BBC.

Její modlitba nezůstala nevyslyšena. „Jednoho dne mi otec řekl, že má pro mě překvapení. Odstranil mi pásku z očí – a přede mnou stal malý slon. Chtěla jsem, abychom si ho nechali doma, ale otec mi řekl, že patří vládě a musí jít do zoo. A já jsem s ním souhlasila,“ dodala Zain.

Oním malým slonem byl Kaavan, který pocházel ze Srílanského sloního sirotčince Pinnawala. Jestli byl opravdu sirotkem, není jisté, doloženo však naopak je, že v roce 1985 skončil slon skutečně v zoologické zahradě.

Marghazarská zoologická zahrada byla již od svých počátků neodmyslitelně spjatá s nejrůznějšími mafiánskými skupinami. Není proto divu, že tamějším úřadům příliš nezáleželo na tom, co se děje se zvířaty, která v ní byla chována. Některá z nich, zejména antilopy jelení, tak byla tajně dodávána na grilovací párty vlivných osobností regionu.

Když se na dění v zoologické zahradě zaměřila skupina dobrovolníků nazývaná Friends of Islamabad Zoo (FIZ), nestačila se divit. Zjistila totiž, že počty chovaných zvířat pravidelně kolísají. Jakmile ale FIZ upozornila na tento prohřešek, ve výbězích se objevila zvířata nová. To navíc nebyl jediný problém.

"V zoologické zahradě neexistovala žádná veterinární ordinace, ani zásoby léků. Neexistovala tam místnost, v níž by bylo možné provést urgentní operaci, ani prostor, který by mohl sloužit pro izolaci nemocného zvířete," popsal pro BBC Mohammad bin Naveed, jeden z členů skupiny FIZ.

A právě v takových podmínkách živořil i Kaavan - hlavní hvězda zoo.

Hlavní hvězdou zoo

Kaavanovo životní prostředí tvořil malý výběh, přibližně stejně velký jako polovina fotbalového hřiště, v němž se nacházela chatrč s vybetonovanou podlahou. Podle pozdější zprávy organizace pro ochranu zvířat neměl slon k dispozici "žádné stromy, kmeny, keře, kameny, pneumatiky, nebo jiné struktury, ani žádnou podestýlku".

Ostatně, podle zoologické zahrady ani nebyly potřeba. Hlavním úkolem Kaavana bylo totiž stát u plotu, aby si ho mohli kdykoli prohlédnout návštěvníci zoologické zahrady. Právě pro jejich pobavení zvedal nejrůznější předměty - to když do něj ošetřovatel šťouchl býčím hákem.

Zpočátku však Kaavan alespoň nebyl osamělý. Jeho společnicí byla dlouhá léta slonice Saheli, jež byla začátkem 90. let přivezena z Bangladéše. Ta však uhynula v roce 2012. Podle zoologické zahrady na infarkt, pravda je ale mnohem smutnější. "V jistém okamžiku zajel nesterilizovaný hák příliš hluboko do masa. Slonice dostala gangrénu a zemřela na septický šok. Všichni to vědí, ale nepřipouští to," upozornil Mohammad bin Naveed.

Osamělý slon

Zoochóza je psychóza způsobená životem v nevhodných podmínkách v nevhodně vybavené zoologické zahradě. Jejími typickými projevy jsou například houpání se, nadměrné pochodování tam a zpět, sebepoškozování se či konzumování výkalů.

V době Saheliny smrti Kaavana již několik let provázela pověst nebezpečného a agresivního zvířete, které bývalo čímdál častěji přivázáno na řetězech. Úmrtím dlouholeté družky celá situace vygradovala natolik, že se ke slonovi nesměl nikdo přibližovat. Není proto divu, že když v roce 2016 dorazili do zoologické zahrady dobrovolníci z organizace Four Paws International (FPI), našli agresivní zvíře, které trpělo zoochózou.

"Vykazoval nízkou pohybovou aktivitu, pokročilé stádium stereotypního chování (neustále pohupoval hlavou) a byl úplně lhostejný k lidem, pokud nešlo o žebrání potravy," konstatovala FPI s tím, že se viditelně zhoršoval i slonův fyzický stav. Kromě zánětu spojivek měl například znepokojivou nadváhu, která byla důsledkem potravy s příliš vysokým obsahem cukru.

Nebylo zkrátka pochyb o tom, že je Kaavan vážně nemocný. Zoologická zahrada však nechtěla přijít o svoji hvězdu - a bylo potřeba ještě větší hvězdy, aby se situace změnila, zdůraznila BBC.

Tou hvězdou se stala oscarová herečka a zpěvačka Cher, která se o Kaavanově osudu poprvé dozvěděla v roce 2016. Spoluzakladatelka organizace na ochranu volně žijících živočichů Free the Wild později najala právní tým, který usiloval o jeho osvobození. Květnové vítězství u soudu označila Cher za "jeden z nejlepších okamžiků života", Kaavan však stále neměl vyhráno.

Boj o osud zvířat z Marghazarské zoologické zahrady záhy pokračoval u pákistánského nejvyššího soudu. V červnu sice přišlo rozhodnutí zoologickou zahradu uzavřít, Kaavanův osud ale zůstával nejistý. Pákistán ho totiž dlouho odmítal převézt do zahraničí.

Jak však v nedávném televizním rozhovoru zdůraznil Uzma Khan ze Světového fondu pro ochranu přírody, země neměla příliš na výběr. Problémy s nedostatečnou péčí o zvířata mají i další pákistánské zoologické zahrady, žádná z nich navíc není členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií.

Cesta do nového domova

Proto se zrodil plán B: převézt Kaavana do Kambodže, kde by mohl strávit poslední léta svého života. I tento plán sice narazil na určité potíže - zejména slonovu nadváhu a agresivitu, které znesnadňovaly již tak náročný transport -, nakonec byl ale úspěšný. A to i díky šéfovi FPI Amiru Khalilovi, který - jak dnes vzpomíná - se slonem během příprav celé akce strávil několik "nudných" hodin.

"A tak jsem si začal prozpěvovat. A po nějaké době jsem si všiml, že slona začal můj zpěv zajímat. Do té doby ho nikdo neposlouchal rád, takže jsem se styděl, ale najednou jsem si našel velkého fanouška. Byl jsem šťastný, a tak jsem mu začal zpívat pravidelně," popsal Khalil pro BBC způsob, jakým si ke kdysi agresivnímu slonovi našel cestu.

Nedlouho poté Kaavan ochotně následoval svého nového přítele do bedny, která byla uzpůsobena k osmihodinovému leteckému transportu pětapůltunového zvířete do kambodžské přírodní rezervace Kulen-Promtep. "Před Kaavanem stále stojí řada výzev, například přizpůsobení se přírodnímu prostředí. Konečně má ale šanci být slonem a žít na místě, které může nazývat domovem," uzavřel Khalil.