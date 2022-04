Jakov Rezancev byl zabit v bojích poblíž jihoukrajinského města Cherson. Jeho smrt potvrdila ukrajinská armáda 25. března, bližší informace však neposkytla.

Oleksij Arestovyč, poradce vedoucího kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského, tehdy uvedl v prohlášení: „Během včerejška naši vojáci, jak jsme již dříve informovali a nyní už to můžeme říci s jistotou, zabili velitele 49. kombinované armády Jižního vojenského okruhu Ruska, generálporučíka Jakova Vladimiroviče Rezanceva.“

Presumably, this is Lieutenant General Yakov Rezantsev whom Ukrainian officials claimed was killed near Kherson airport. Rezantsev is a DVOKU graduate and is the commander of the Southern Military District's 49th Combined Army Army. https://t.co/Fyfarc6Lw5 https://t.co/MwttB050Sf https://t.co/QzO5B1K1l7 pic.twitter.com/8Z01bPSUF2

Moskva smrt sedmačtyřicetiletého vojáka, které se mimojiné čtvrtý den invaze chlubil, že válka skončí během několika hodin, nicméně nepotvrdila. Předpokládá se, že přítomnost takto důležitého důstojníka v blízkosti frontové linie znamenala snahu o zkrocení špatné morálky ruských sil na Ukrajině.

Při útoku na obléhané přístavní město Mariupol zabily 22. března ukrajinské vojenské síly podle svých slov také generálmajora Olega Mitjajeva. (Generálmajor je nejnižší z nejvyšších hodností v ruské armádě. Odpovídá hodnosti OF-6 v NATO nebo brigádnímu generálovi v české armádě.)

Poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Geraščenko zveřejnil na Telegramu fotografii údajně mrtvého důstojníka, zatímco prezident Zelenskyj ten den informoval obecně o smrti ruského generála, ale nejmenoval ho.

Šestačtyřicetiletý Mitjajev velel 150. motostřelecké divizi a bojoval v Sýrii. Rusko jeho smrt nepotvrdilo.

Koncem února ukrajinští představitelé uvedli, že byl odstřelovačem zneškodněn generálmajor Andrej Suchoveckij, který byl zástupcem velitele 41. kombinované armády.

O jeho smrti informovala v Rusku skupina veteránů na tamní sociální síti VK. Následně se o ní zmínil i ruský prezident Vladimir Putin ve svém projevu, ačkoliv generálmajora přímo nejmenoval.

Důstojník dříve sloužil a bojoval v Sýrii.

#Russian sources confirmed the death of Major General Andrei Sukhovetsky during the war in #Ukraine. Sukhovetsky served as deputy chief of the 41st army, the place and circumstances of the death are not specified. This is the first confirmed general killed in this war. pic.twitter.com/6Bm1AfaEqr