Na severovýchodě Ukrajiny se Rusové připravují na pokračování ofenzivy ve směru na obec Barvinkove a také směrem na klíčový Slavjansk. Podle ukrajinského generálního štábu k tomuto účelu Moskva ze svého území přesunuje další jednotky.

Ukrajinská armáda se podle agentury Unian stáhla z města Popasna, o které v posledních týdnech sváděla těžké boje s ruskými silami. Oznámil to guvernér Luhanské oblasti Serhij Hajdaj, podle nějž bylo město zcela zničeno. Ovládnutí města v neděli deklaroval čečenský vůdce Ramzan Kadyrov.

Ukrajinské síly v Charkovské oblasti pravděpodobně v příštích dnech či týdnech postoupí k ruským hranicím, píše web The Kyiv Indepentent s odkazem na zahraniční experty.

Přístav Oděsa v sobotu zasáhlo šest raket, které podle ukrajinské armády vypálilo Rusko. Čtyři z nich dopadly na továrnu na výrobu nábytku v obytné čtvrti a další dvě na letiště. V Oděse lidé podle příspěvků na sociálních sítích zaznamenali výbuchy okolo 2:00 místního času (1:00 SELČ), píše Unian. Úřady se zatím k incidentům nevyjádřily.

Také v Mykolajivu se krátce po půlnoci místního času ozvala série explozí následovaná střelbou.

Doněčtí separatisté naopak tvrdí, že v noci ukrajinští vojáci vypálili na Petrovský obvod v Doněcké oblasti s pomocí čtyř granátů, píše ruská státní agentura RIA Novosti. Informace o útocích předkládané oběma stranami nelze v tuto chvíli nezávisle ověřit.

Při včerejším ostřelování školy ve vesnici Bilohorivka v Luhanské oblasti zahynuli minimálně dva lidé. Ukrajinci tvrdí, že se v budově před ruským útokem skrývalo přes devadesát lidí. Z trosek se jich dosud podařilo zachránit třicet, z toho sedm zraněných.

Zbývajících šedesát je stále pod zbytky zřícené budovy, podle guvernéra oblasti Serhije Hajdaje je pravděpodobnost, že někdo další přežil, minimální.

Serhiy Haidai, head of the regional military administration reports that as a result of the airstrike on a school in #Bilohorivka probably 60 people have been killed. pic.twitter.com/LARzLfZThY