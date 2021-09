Jak se nazývá číslo zapisované jako jednička následovaná stovkou nul? Přesně takovou otázku dostal před dvaceti lety v britské verzi populární vědomostní soutěže Chcete být milionářem? major britské armády Charles Ingram.

Odpověděl správně. Ve studiu vyprskly konfety a ohromný potlesk. Ingram totiž svojí odpovědí na tuto otázku získal nejvyšší možnou výhru v soutěži, milion liber, což v přepočtu na koruny činí sumu zhruba 29,5 milionu. Jenže Ingram se se svojí manželkou Dianou neradoval dlouho. Do pár dní totiž na policii přišlo udání, že při soutěži podváděl.

Díl, v němž se Ingram objevil, televize nikdy neodvysílala. Dva dny po jeho natočení totiž teroristé zaútočili v USA a program televizních kanálů se změnil. Ve studiu ale voják zdolal všech patnáct otázek a odnesl si z něj šek na milion liber. Vyplacen nakonec nikdy nebyl.

Rodinná tradice

Šou Chcete být milionářem? byla ve Velké Británií poprvé odvysílána v roce 1998. A okamžitě si získala ohromnou popularitu. „O rok později, v nejslavnější éře, ji sledovala třetina Britů,“ připomíná server Vice.

Když se do „horkého křesla“ posadil major Ingram, jeho blízcí už měli s účastí v soutěži zkušenosti. „Jeho manželka Diana v ní vyhrála 32 tisíc liber,“ zmiňuje BBC. Podobnou sumu si odnesl i její bratr, který rovněž zkusil štěstí.

V prvních chvílích se ale rozhodně nezdálo, že voják jejich úspěch zopakuje. Od začátku byl nejistý a měl problém i s lehčími otázkami za nižší sumy. „Než se dostal alespoň k otázce za čtyři tisíce liber, už využil dvě ze tří nápověd,“ nastiňuje server Vice.

Stal se zázrak

Jelikož zvažování každé otázky zabralo poměrně dost času, bylo jasné, že Ingramův boj o výhru bude rozdělen do dvou epizod. „Když skončil první natáčecí den, celý produkční tým pochyboval, že se Ingram dostane k otázkám za vyšší částky,“ uvádí server Vice.

Zdroj: Youtube

Jenže na druhý den se všichni nestačili divit. Jakoby se stal zázrak. Charles Ingram postupně zdolal všechny zbývající otázky, až po tu milionovou. Už ve chvíli, kdy kamery zhasly a měly vypuknout oslavy, ale mnozí, kdo se nacházeli ve studiu, začali pochybovat, že bylo vše v pořádku.

A tak než byl díl, ve kterém Ingram tak neuvěřitelně dosáhl obří výhry, sestříhán a připraven k vysílání, produkční společnost zaznamenala hned několik podnětů k prozkoumání Ingramovy účasti. Při detailním sledování natočeného materiálu vyšly najevo tak znepokojující skutečnosti, že do pár dní začala celou věc vyšetřovat policie.

Podezřelý kašel

To, co upoutalo pozornost lidí z produkční společnosti, bylo pokašlávání. Tedy věc na první pohled a poslech v podstatě nevýznamná a snadno přehlédnutelná. Jenže v tomto případě se zakašlání ozývalo vždy přesně ve chvíli, kdy si Ingram nebyl jist odpovědí.

Podezřelé kašlání navíc znělo pouze od dvou osob ve studiu – Ingramovy manželky Diany a dalšího soutěžícího, Tecwena Whittocka.

Záznam natočeného dílu zazněl i u soudu, kam se celá věc dostala. Jedním z momentů, kdy Ingram váhal, byla třeba otázka, kdo byl druhým manželem Jackie Kennedyové. „Hned ve dvou případech, kdy Ingram při zvažování odpovědi nahlas vyslovil jméno Aristoteles Onassis, což byla správná možnost, se ozvalo zakašlání,“ popisuje BBC.

Stejná situace se pak zopakovala ještě několikrát. Když Ingram při rozhodování se vyslovil správnou možnost, zaznělo kašlání. Platilo to i pro poslední otázku za milion. „Nemyslím si, že je to gigabit, nemyslím, že je to nanomol, ani megatron. Jsem si jist, že je to googol,“ říkal Ingram v záznamu. A ve chvíli, kdy se dostal po slovo googol, což byla správná odpověď, se vždy ozval kašel.

V neprospěch Ingrama u soudu vypovídali i svědci. Podezřelé podle nich bylo zejména chování Charlese a Diany Ingramových poté, co dostali šek na milion. „Nevypadali, že jsou šťastní. Paní Ingramová se zdála trochu rozrušená a on vypadal napjatě,“ popsala u soudu Eve Winstanleyová z produkční společnosti. Ingram podle ní odmítl sklenku šampaňského na oslavu a řekl, že další den musí jít do práce.

O chvíli později se údajně pohádal s manželkou. „Kolují spekulace, že původní domluva o podvodu byla, že Ingram ukončí účast v soutěži ve chvíli, kdy vyhraje 64 tisíc liber. Tím by se pokryl dluh, který manželé v době natáčení měli,“ zmiňuje server Vice.

Podvodník nebo oběť?

Soud s manželi a soutěžícím Whittockem, který jim měl pomáhat, skončil v roce 2003. „Charles Ingram, jeho manželka Diana i Whittock byli shledáni vinnými,“ uvádí BBC. Soudce manželům uložil trest vězení na rok a půl s podmínečným odkladem na dva roky, podmínku dostal i Whittock. Zároveň odsouzení dostali i peněžitý trest ve výši 15 tisíc liber. Kromě toho Ingram musel odejít z armády a hodnost major se pro něj stala minulostí.

Vyhlášením rozsudku ale příběh zřejmě největšího podvodu v dějinách televizní soutěže Chcete být milionářem? neskončil. Ingramovi dosud trvají na tom, že jsou nevinní, o jejich vině navíc nejsou přesvědčeni všichni a i po letech se ozývají názory, že kašlání mohlo být opravdu jen náhodné. „Mezi takové patří třeba vyjádření novinářů Jamese Plasketta a Boba Woffindena, kteří na toto téma publikovali knihu, či Jona Ronsona, který o případu manželů rovněž psal a pochybuje, že důkazy pro jejich odsouzení byly dostačující,“ shrnuje server Vice.

Jedním ze zdrojů pochybností je třeba skutečnost, že odsouzený spolupachatel podvodu Whittock trpí chronickým kašlem. Nabízí se tak otázka, zda by Ingram riskoval, že jeho komplic zakašlle v nevhodný moment.

Naposledy se manželé k tomu, že chtějí nechat celý případ přezkoumat, vyjádřili v roce 2020 po odvysílání dalšího ze série filmů o jejich příběhu. „Právní zástupkyně manželů Rhona Friedmanová uvedla, že díky novým technologiím může být pročištěn záznam z natáčení a může tak být slyšitelné i kašlání dalších lidí,“ píše britský Daily Mail. Nové soudní řízení ale zatím nezačalo.