V nich nebylo jasné, zda vládu s liberály a Zelenými nakonec nevytvoří ve volbách těsně druzí křesťanští demokraté. I jim by totiž hlasy těchto dvou menších stran stačily k vládě. Zeleníi liberálové (FDP) se dokonce s křesťanskými demokraty (CDU/CSU) sešli a jednali o vytvoření uspořádání, kterému se v Německu říká podle barev stran jamajka. Šéfka Zelených Annalena Baerbocková si pak navíc jednání pochvalovala jako „velice konstruktivní“.

Váš „pan Evropa“

Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Jenže u toho také skončilo. A hezkých pár dnů běží za zavřenými dveřmi už jen jednání obou menších stran s SPD. Vypadá to tedy na semafor. „Jsme si vědomi programových rozdílů, ale jsme připraveni jednat a dohodnout se,“ uvádí šéf FDP Christian Lindner, jehož strana má k CDU/CSU programově mnohem blíže než k SPD. Podobnou snahu najít nakonec dohodu majíi Zelení. „Voliči si zvolili změnu politiky v podobě konce vlády velké koalice v čele s CDU/CSU a my jsme povinni je vyslyšet,“ tvrdí Baerbocková.

Obě menší strany, které jsou každá v jiné části politického spektra, nejdříve jednaly mezi sebou. Až potom začala jednání o koalici se dvěma velkými stranami. A z nich si pro první pokus vybraly právě Scholzovu SPD. „Zelení a liberálové se rozhodli, že povedou sondážní jednání pouze se sociální demokracií,“ potvrdila pro ČRo germanistka Zuzana Lizcová z Univerzity Karlovy. I Lizcová vidí u obou stran, které byly dlouho v opozici, vůli vytvořit s SPD vládu.

Vláda do konce roku

První jednání dopadla podle německého tisku nad očekávání dobře. „Už dva týdny po volbách do Bundestagu se otázka vytvoření vlády SPD, Zelených a FDP jeví pouze jako otázka času,“ napsal pravicový deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ekonomický deník Handelsblatt ale konstatoval, že oproti minulým časům „očekává novou vládu prázdná pokladna a rekordní zadlužení“.

Jak Zelení se svými drahými plány na urychlení snižování emisí skleníkových plynů, tak FDP, kteří by rádi nižší daně, jsou ale připraveni ke kompromisům. „Jednání začala dobře, ve velké důvěře,“ uvedl pro televizi ARD místopředseda SPD Kevin Kühnert. Podobně jako dříve Scholz i on zopakoval: „Vláda bude do konce roku.“

Co vás zajímá na Evropské unii?



