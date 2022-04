To vás přijde draho. Po Zelenském se do Orbána opřel i polský prezident

Rituál se má uskutečnit 31. března, tedy přesně pět týdnů poté, co Putin nařídil svým vojákům překročit ukrajinské hranice. Čarodějnice ve svém příspěvku, který sdílela ukrajinská tisková agentura UNIAN, popsaly tento den jako „den korupce a prokletí“.

V jejich prohlášení stojí: „My, ukrajinské čarodějnice, ve spolupráci se zahraničními partnery provedeme rituál potrestání nepřítele ukrajinského lidu - Vladimira Putina.“

Tři fáze rituálu

První část rituálu se má uskutečnit na místě, které je v ukrajinštině přezdíváno jako Lysa hora, a zúčastní se ho třináct čarodějnic.

Ukrajinská Lysa Hora je známá svým spojením s okultismem a podle lidových pověstí se zde čarodějnice shromažďovaly k sabatním obřadům, přičemž se k nim přidávali havrani, orli a paranormální bytosti, uvádí Atlas Obscura.

Druhá fáze rituálu se přesune za hranice Ukrajiny, do jedné ze slovanských zemí, kde ve spolupráci se zmíněnými zahraničními partnery provedou další rituál k úspěchu, štěstí a otevření cest v doprovodu bohů války Odina, Thora i Peruna.

Poslední část bude spočívat ve vytvoření takzvaného kamenného pytle na nepřítele, Vladimira Putina, kterého má poté údajně čekat izolace, odstavení od moci a ztráta podpory z nejbližšího okolí.

Bude to náročné

Co přesně budou čarodějnice na jednotlivých místech dělat, aby dosáhly svého cíle, není zcela jasné. Zmínily nicméně, že jejich nepřítel má velmi silnou ochranu. V dalším příspěvku navíc varovaly všechny, kteří by se rituálu chtěli zúčastnit. Bude podle nich velmi náročný a mohl by se jim vymstít nebo jim dokonce ublížit. Samotné čarodějky, které za organizací stojí, však zdůraznily, že mají v plánu do rituálu jít i přes všechna rizika a že přesně vědí, co dělají.

Na Instagramu píší: „Náš rituál byl od prvního dne vyvíjen týmem seriózních praktikujících mágů a čarodějek. Jsme připraveny. Udělaly jsme spoustu práce, prolomily obranu nepřátel, pečlivě jsme plánovaly a vybíraly rituály. Nemáme ambice, že vyřešíme všechno, ale nemůžeme sedět nečinně. To je naše cesta, naše volba a naše povinnost.“

Čarodějky neprozradily, kdy by jejich rituál mohl začít působit, takže jen čas ukáže, zda se zúčastněným plán zdařil.