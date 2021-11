Čím to je? Experti se mohou přít. Z pohledu laika, pobývajícího střídavě v obou zemích, lze vysledovat sedm hlavních důvodů, proč nemocnice na Apeninském poloostrově nezaplavují covidoví pacienti takovým tempem, jaké známe v posledních týdnech z Česka.

Včasné a jasné kroky vlády

Kabinet v Římě nekličkuje. Nařízení vydává dopředu, týdny před tím, než mají začít platit. Neruší je a nemění na poslední chvíli. Pro občany je pak jednodušší své vládě věřit, že ví, co dělá, a pravidla ve větší míře dodržovat.

Vysoké procento očkovaných



I v Itálii je řada hlučných odpůrců očkování. Protesty někdy přerůstají v násilnosti. I tak ale země patří v EU mezi očkovací šampiony. Dokončenou vakcinaci má 73 procent lidí. V Česku je to 58 procent.

Rakouský lockdown nebude jediný. K uzávěře se blíží další státy EU

Opatrné školy

Žáci a studenti jsou povinni mít roušky po celou dobu výuky. Nesundali je vlastně od začátku pandemie. V nejvíce krizových měsících se děti ve třídách střídaly. Úplný školní lockdown, který na mnoho měsíců zasáhl české školáky, italské úřady využily jen velmi omezeně a krátce.

Do práce jen s vakcínou

Všichni zaměstnanci, ať státní, nebo v soukromých firmách, si museli vybrat: buď se nechají očkovat, nebo zůstanou doma. Bez výplaty… Mohou také ukázat čerstvý test, který si ale každé dva dny musí platit z vlastní kapsy.

Bez „green pasu“ ani ránu

Už je to skoro automatické. Pokud si chcete sednout v restauraci nebo v tradičním baru, hodláte jít do kina, divadla či na fotbal, bez potvrzení o očkování prakticky nemáte šanci. Kód z mobilu či z papírové kartičky vám během pár vteřin načte pomocí digitální čtečky barman, číšník nebo ochranka u vchodu. Málokterý podnik si dovolí toto nařízení nedodržet, pokuty jsou horentní a policie často zařízení zavře na několik týdnů.

Lež o slovenském očkování: přeřek televizního moderátora zneužili dezinformátoři

Rouška jako běžná součást obličeje

Stačí se jen projít ulicemi toskánských měst Pisa a Florencie, abyste viděli, jak velké množství lidí zde nosí roušku. I tehdy, kdy to není nařízeno.

Měření teploty

Zdroj: DeníkDo supermarketu či jiné velkoplošné prodejny nevejdete, aniž by vás speciální „dveřník“ nezastavil, nezměřil teplotu a nedohlédl na to, abyste si vydezinfikovali ruce. Na mnoha místech, kterými procházejí větší skupiny lidí (letiště, nádraží…), jsou nainstalovány scannery, které měří teplotu kolemjdoucích za chodu.

…a v neposlední řadě: Depresivní začátek roku 2020, kdy svět obletěly záběry přeplněných márnic u Milána, je stále velmi živý v paměti mnoha Italů. „Víme, co se dělo loni,“ říká k tomu čtyřicátník Simone z malého městečka u Livorna a dodává: „Letos chceme prožít zase normální Vánoce s rodinou a přáteli, proto se snažíme to, co nás před nákazou ochrání, dodržovat.“