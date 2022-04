PPF vstoupila na ruský trh už v 90. letech minulého století, když se zapojila do obdoby kupónové privatizace. Získala například podíl ve firmě Polymetal, která těží zlato v Rusku a Kazachstánu. „Třeba s akciemi Polymetalu se obchoduje na londýnské burze, ale ty po začátku války zažily výrazný propad,“ uvedl analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfiler.

Mezi nejvýznamnější firmy skupiny PPF patří Home Credit, která začala v Rusku působit v nultých letech tohoto století. Do skupiny patří i Škoda Tranportation. Ta v Rusku založila společný podnik na výrobu souprav metra, tramvají a trolejbusů. Významnou část aktivit skupina zaměřila do nemovitostí, když investovala do kancelářských a obchodních budov a bytů v Moskvě a Petrohradě.

Nicméně PPF už před časem některé své aktivity v Rusku utlumovala. Před několika lety prodala část svého podílu v Polymetalu a loni na podzim médii proběhla zpráva, že hledá kupce na Home Credit. „PPF se už několik let snaží přenést svůj byznys z Číny a Ruska do střední Evropy a částečně i do západní Evropy. Tato strategie byla nastolena už za života Petra Kellnera,“ doplnil Pfeiler.

Rusko bylo pro řadu firem lákavý trh. „Společnosti zde dosahovaly nadstandardních výnosů. Tyto zisky ale teď povedou k nadstandardním ztrátám,“ myslí si hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček. Podle něho bude otázkou, zda západní firmy nad ruským trhem nezlomí hůl.

Mluvčí PPF Rousek tvrdí, že nynější situace neohrožuje globální byznys skupiny a její schopnost investovat v budoucnosti. „Aktiva jsou financována výhradně ze zdrojů uvnitř Ruské federace a jsou držena zcela nezávisle od ostatních aktiv a projektů skupiny,“ doplnil.

AKTIVITY PPF V RUSKU



Finanční služby:

Home Credit - spotřebitelské úvěry.



Nemovitosti:

PPF Real Estate Holding - Společně s firmou Hines vlastní kancelářské budovy v moskevském centru Metropilos. Ve spolupráci s Radius Group rozvijí logistický park South Gate Industrial Park v Moskvě Vlastní a provozuje obchodní komplex Něvskij centr v Petrohradě Provozuje na území takzvané Nové Moskvy kanceláře a obchodní prostory, čtyřhvězdičkový hotel a buduje byty.



Strojírenství:

Škoda Transportation - Založila s ruskou skupinou Sinara Group podnik na výrobu souprav metra, tramvají a trolejbusů.



Biotechnologie:

SOTIO - Zkoumá a vyvíjí metody léčby nádorových onemocnění.



Ostatní:

PPF Life Insurance - Zhruba 20 let poskytuje v Rusku životní pojištění.



RAV Agro - Zemědělský podnik ve voroněžské oblasti na západě Ruska.



Polymetal - PPF má podíl ve společnosti, která produkuje zlato a stříbro.



Holdingové a servisní společnosti:

PPF Advisory Limited



* seznam vychází z údajů výoroční zprávy PPF za rok 2020

Zdroj: PPF