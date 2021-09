Zástupci Pentagonu dnes na tiskové konferenci uvedli, že podle nich se u letiště odpálil pouze jeden sebevražedný atentátník, ačkoli původně zprávy hovořily o dvou explozích. "Nedomníváme se, že nastal druhý výbuch uvnitř nebo poblíž hotelu Baron, sebevražedný útočník byl pouze jeden," řekl generál William Taylor. Podle něj je pochopitelné, že kvůli obrovskému zmatku na místě nebyly první informace přesné.

Bilance obětí teroristického útoku zveřejněné jednotlivými médii se od sebe velice liší. Afghánští činitelé varovali, že skutečný počet mrtvých bude zřejmě mnohem vyšší než dosavadní oficiální počty, protože některá těla mohli z místa výbuchů odnést příbuzní. Agentura Reuters s odvoláním na představitele kábulské nemocnice uvedla, že výbuchy zabily 79 Afghánců.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab oznámil, že při útoku zemřeli dva britští občané a dítě dalšího Brita, další dva lidé s britským pasem utrpěli zranění. "Byli to nevinní lidé a je tragédie, že zahynuli rukou zbabělých teroristů, když se snažili své milované dostat do bezpečí do Spojeného království," sdělil Raab. Mluvčí Pentagonu John Kirby uvedl, že stále existuje reálná hrozba dalších teroristických útoků na letišti a že se americké jednotky snaží podniknout vše, co je v jejich silách, aby jim zabránily.

Podle amerického generála Franka McKenzieho by teroristé hlásící se ke skupině Islámský stát-Chorásán mohli na letiště útočit raketami nebo bombami nastraženými v automobilech. "Děláme vše, co můžeme, abychom byli připraveni," prohlásil šéf centrálního velení amerických ozbrojených sil a dodal, že USA sdílely některé zpravodajské informace s Tálibánem. Generál se zároveň domnívá, že tálibové "některým útokům zabránili".

Tálibán původně hlásil nejméně 28 obětí z řad svých členů, později to ale mluvčí hnutí popřel a řekl, že při útoku nezemřeli žádní tálibové. Tálibán už dříve zdůraznil, že se atentát odehrál v místech, kde na bezpečnost dohlížejí američtí vojáci. Západní média ale připomínají, že Američané zajišťují bezpečný provoz samotného letiště, zatímco za jeho zdmi dohlíží na bezpečnost Tálibán.

"Tálibán neutrpěl žádné oběti. K incidentu došlo v oblasti, kterou mají pod kontrolou americké síly," řekl dnes BBC mluvčí hnutí Zabiulláh Mudžáhid. Nejmenovaný představitel Tálibánu přitom předtím agentuře Reuters sdělil, že hnutí ztratilo 28 svých lidí, tedy více než Američané.

Washington se obává dalších útoků

Oblastí u kábulského letiště ve čtvrtek vpodvečer místního času otřásla exploze a následovala střelba. Na videu, které natočili afghánští novináři, poté byla vidět těla desítek obětí ležících v příkopu na okraji letiště, popsala agentura Reuters. K útokům se přihlásila odnož teroristické organizace Islámský stát, šéf Bílého domu prohlásil, že USA viníkům neodpustí a dopadnou je.

Útoky dnes odsoudila i Rada bezpečnosti OSN a označila za hrozivé, že teroristé záměrně cílili na civilisty. Podle ní je třeba osnovatele útoku dopadnout a postavit před soud. Čin teroristů odsoudila také Čína, podle níž jsou útoky důkazem, že situace na místě je velmi komplikovaná a chmurná.

Na místě, kde ve čtvrtek vybuchly nálože, se dnes opět shromáždily davy lidí, kteří se pokoušejí dostat na palubu některého z evakuačních letů, uvedl list The Guardian.

Pentagon dnes oznámil, že z Kábulu bylo za 24 hodin dopraveno do bezpečí asi 12.500 lidí na palubě 89 letadel. Celkový počet evakuovaných osob od poloviny srpna, kdy se v zemi vrátilo k moci islamistické hnutí Tálibán, se zvýšil na 111 tisíc.

Některé země včetně Německa, Nizozemska, Kanady, Belgie, Dánska, Polska, Itálie či Švýcarska už evakuační lety ukončily. USA v nich hodlají pokračovat do poslední možné chvíle. Zahraniční jednotky se z Afghánistánu mají stáhnout nejpozději 31. srpna. V zemi je stále kolem 1000 amerických občanů, na 400 Britů nebo kolem 300 Němců, uvádí server BBC, ale také desetitisíce Afghánců, kteří mají díky spolupráci se západními silami na převoz do bezpečí nárok.