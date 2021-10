„Premiérka tvrdí, že jedinou cestou jsou dvě dávky (vakcíny, pozn. red.). No, a já říkám, že premiérka lže. Momentálně je pod vyšetřováním ICAC (Independant Commission against coruption neboli Nezávislé komise proti korupci - jde o vládní agenturu Nového Jižního Walesu pro vyšetřování a odstraňování korupce, pozn. red.), ale konkrétní lobbisté v Sydney, jejichž klienti jsou AstraZeneca a Pfizer, jí řekli, že jediná cesta, jak se z toho vyšetřování dostat, je ta, že bude protlačovat dvě dávky. Ona je řízena těmito lobbisty, jimž AstraZeneca a Pfizer platí desítky miliony dolarů, aby prosazovali jejich politiku.“

To říká ve zhruba půldruhaminutovém videu, opatřeném českými titulky, australský podnikatel v uhelném a železorudném průmyslu a bývalý poslanec australského parlamentu Clive Palmer. Video se objevilo na českém internetu 6. října na profilu uživatele označeného jako Mráček Miroslav a do středy 13. října dosáhlo více než 600 sdílení.

Obdobné Palmerovo video, které se objevilo na Twitteru a rovněž uvádí, že výrobci vakcín AstraZeneca a Pfizer zaplatili za prosazování své politiky očkování desítky milionů dolarů a že premiérka rezignovala právě kvůli tomu, bylo sdíleno více než 6,5tisíckrát.

Další facebookový příspěvek, tentokrát anonymní, podle nějž je „radost slyšet, že premiérka australského Nového Jižního Walesu Gladys Berejiklianová rezignovala na základě policejního vyšetřování kvůli tomu, že ona a další obdrželi od společností AstraZeneca & Pfizer v dotacích (úplatcích) 65 milionů dolarů, aby tlačili povinné očkování“, získal více než 1,4 sdílení.

Šlo o peníze pro milencovy voliče

Informace, jež se v těchto příspěvcích objevují, jsou ale zavádějící. Jak uvádí Reuters Fact Check, tým tiskové agentury Reuters pro ověřování faktů, je sice pravda, že protikorupční komise Berejiklianovou opravdu vyšetřuje, a ta že rezignovala na svou funkci, ale kauzy, kvůli nimž se komise bývalou australskou premiérkou zabývá, jsou staršího data, tedy z doby ještě před nákazou. A netýkají se očkování, ale premiérčina soukromého vztahu s jedním z poslanců.

„Záležitosti zásadní pro vyšetřování předcházely pandemii covid-19 a nesouvisejí s uvedením vakcíny na australský trh,“ uvedla agentura Reuters Fact Check.

O co tedy šlo? Berejiklianová zkrátka ještě coby premiérka chodila s tehdejším poslancem Nového Jižního Walesu Darylem Maguirem, přičemž v době, kdy s ním byla v osobním vztahu, přislíbila její vláda společenským organizacím, zastoupeným hojně mezi Maguireovými voliči, peníze z dotací.

„ICAC oznámila rozšíření svého vyšetřování na období 2012 až 2018, přičemž hodlá zkoumat, zda se Berejiklianová nedopustila chování, jež by narušilo důvěru veřejnosti k vykonávání veřejných funkcí, v situaci, kdy se nacházela ve sporu mezi svými veřejnými povinnostmi a svým soukromým zájmem,“ komentovala to úředním jazykem agentura Reuters Fact Check.

Neúspěšný stavitel Titaniku II a propagátor neúčinného léku

A kdo je Clive Palmer a jaké důvody ho mohou vést k tomu, aby šířil svou verzi o tom, že za vším stojí AstraZeneca a Pfizer?

Podle aktuálního žebříčku The Australian Financial Review z května letošního roku je Palmer sedmým nejbohatším Australanem s čistým jměním 13,01 miliardy dolarů. Mezinárodně proslulým se stal zejména poté, co v roce 2013 oznámil plány na postavení přesné kopie Titaniku, lodi Titanic II, která měla vzniknout v Číně a vyplout v roce 2016. Nikdy ale nevyplula a v čínských loděnicích se ani nezačala stavět. V roce 2018 se objevila zpráva, že práce na projektu začnou znovu, ale loď zatím dosud nikdo nespatřil.

Po vypuknutí nákazy covid-19 se Palmer snažil prosadit jako celonárodní lék protimalarické léčivo hydroxychlorochin, které jednak masově propagoval, jednak veřejně nabízel, že osobně zafinancuje jeden milion jeho dávek.

Australský úřad pro kontrolu léčiv TGA (Therapeutic Goods Administration) ale vydal varování, že tento léčivý přípravek i jeho deriváty mohou mít pro pacienty s covid-19 vážné důsledky (podle TGA může vést jeho nasazení proti covidu mimo jiné k infarktu nebo snížení hladiny cukru v krvi až tak, že následuje koma), a dodal, že zvažuje proti Palmerovi právní kroky.

Palmera kritizovali i další odborníci, a to nejen kvůli tomu, že používat hydroxychlorochin je bezúčelné a rizikové, ale také kvůli tomu, že jeho masivní nasazení proti této nemoci může naopak vyvolat jeho nedostatek v zemích, které bojují s malárií a kde naopak slouží.

Souběžně s propagací hydroxychlorochin začal Palmer brojit proti vakcínám a očkování, přičemž podle TGA často šířil nepravdivé informace – například nechal odvysílat reklamu, podle níž TGA tvrdí, že v roce 2021 zemřel po očkování jen jeden pacient, ale ve skutečnosti jich prý bylo 210 a dále se objevilo 24 tisíc nežádoucích účinků. TGA protestovala a uvedla, že podle jejích údajů existuje skutečně jen jeden jediný případ úmrtí, který může souviset s očkováním – další úmrtí s ním souvislost neměly a odpovídaly normální statistice. Rozhlasová síť v Queenslandu proto přestala Palmerovu reklamu letos v červnu vysílat.