Nejhlubší diamantový důl světa Jwaneng: Je vidět z vesmíru a má svou nemocnici

Je tak hluboký, že by se do něj kolmo vešel celý Karlův most a ještě by hodný kus prostoru zůstal. Nejhlubší diamantový důl světa Jwaneng v africké Botswaně se do pár let dokonce může přiblížit hloubce jednoho kilometru.

Nejhlubší diamantový důl světa, Jwaneng v Botswaně, při pohledu z vesmíru. | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo