Černý pátek 1941. Útok Hitlerovy ponorky a bombardérů přinesl katastrofu

V první polovině roku 1941 se těžiště druhé světové války přeneslo na nové bojiště - do Atlantiku, jenž nyní představoval životně důležitou tepnu, kterou proudila do vzdorující Británie čerstvá krev v podobě materiální i lidské pomoci ze strany USA a Kanady. Němci však o tomto koridoru naděje věděli - a byli odhodláni ho zničit.

Americký bombardér bombardér SB2U Vindicator hlídkuje v roce 1941 nad konvojem WS-12 směřujícím do Kapského Města. Protiponorkové hlídky byly součástí americké pomoci ještě před oficiálním vstupem USA do války | Foto: Wikimedia Commons, USN - U.S. Navy Naval History Center, volné dílo