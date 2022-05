Když vešla na červený koberec, všem spadla čelist. Při módní události roku, galavečeru Met Gala v New Yorku počátkem týdne si jeden z největších dílů celosvětové pozornosti ukousla hvězda reality show a profesionální celebrita Kim Kardashianová. Na akci si totiž oblékla jedny z nejslavnějších šatů historie - třpytivou róbu, kterou vlastnila legendární Marylin Monroe a v níž zpívala k narozeninám americkému prezidentovi Kennedymu. To, co měla na sobě Kardashianová, nebyla napodobenina, šlo skutečně o ony ikonické šaty, které se tak po letech opět dostaly na výsluní. A spolu s nimi i jejich příběh.

Světu připomněly mimo jiné to, jaké horentní sumy jsou sběratelé ochotni utrácet za kousky, které kdysi vlastnily celebrity. Často jde o částky v řádu milionů až stovek milionů korun. Mnohdy padly za věci, které by se jinak daly považovat za zbytečnosti, ne-li přímo odpadky.

Rekordní třpytivá róba

Marylininy pajetkové šaty, které si oblékla Kardashianová, se hned dvakrát po sobě staly vůbec nejdráže vydraženým kouskem oblečení celebrity v historii. „V roce 1999 byly prodány v aukčním domě Christie´s za více než milion dolarů (23,3 milionu korun, pozn.red.), což byl v dané době rekord,“ připomíná australská mutace magazínu Vogue.

A to ještě nikdo netušil, že po pár letech budou prodány v aukci znovu, za částku čtyřnásobnou. „V roce 2016 je v aukci koupilo Ripley’s Believe It Or Not Museum za sumu 4,8 milionu dolarů (zhruba 113 milionů korun, pozn.red.),“ zmiňuje agentura AP. Z róby to udělalo dodnes nepřekonaného rekordmana.

Žádný jiný kousek ze šatníků žádné jiné osobnosti tuto částku nepřekonal. Aktuální vlastník cenný oděv, za který jeho původní majitelka Marylin Monroe zaplatila jen něco přes tisíc dolarů, střeží jako oko v hlavě. „Šaty jsou uschované ve tmavé schránce, kde je neustále udržována optimální teplota i vlhkost,“ nastiňuje Vogue.

Zapůjčení róby Kardashianové tak připomínalo kovbojku. „Do sídla Kardashianové v Kalifornii byly šaty převezeny soukromým letadlem a po celou dobu je neustále hlídala ozbrojená stráž. Zástupci muzea Ripley´s uvedli, že přesun šatů byl pečlivě konzultován s historiky a odborníky na textílie,“ vysvětluje Vogue.

Kim Kardashianová se po Marylin Monroe stala prvním člověkem, který si na sebe třpytivé šaty oblékl. Musela do nich zhubnout 7,2 kilo, protože jakékoliv úpravy jejich majitel zakázal. „Během večera pak rovněž musela dodržet mnoho pokynů, například po těle nesměla mít žádný mejkap ani parfém,“ konstatuje Vogue.

Aby se ikonická róba nepoškodila, mohla ji mít Kardashianová na sobě oblečenou jen během úvodní procházky po červeném koberci, kde jsou celebrity fotografovány, po zbytek večera se pak převlékla do kopie šatů. Zástupci majitele róby uvedli, že, byť zapůjčení oděvu pro ně představovalo těžké rozhodnutí, šatům se během Met Gala nic nestalo. Navíc ocenili, jak citlivě k nim Kardashianová přistupovala a jak do puntíku splnila všechny požadavky pro zajištění bezpečnosti šatů.

Jacksonův klobouk

Koneckonců, americká hvězda reality show má pro péči o ikonické kousky ze šatníků celebrit pochopení. Ona sama totiž v minulosti na aukcích zakoupila několik podobných kousků. A to za takové sumy, že taktéž patří do seznamu nejdráže vydražených předmětů po clebritách. „Kardashianová jako vánoční dárek pro svou tehdy šestiletou dceru North koupila sametové sako Michaela Jacksona za 65 625 dolarů (1,5 milionu korun, pozn.red.). Jackson měl toto sako oblečeno na narozeninové oslavě Elizabeth Taylorové v roce 1997, a na 50. ročníku filmového festivalu v Cannes,“ zmiňuje server Business Insider.

Kromě saka Kardashianová své malé dceři pořídila ještě i Jacksonův klobouk, který měl na sobě v klipu k písni Smooth Criminal. „Pokrývku hlavy koupila v aukci za 56 250 dolarů (1,3 milionu korun, pozn. red.). Na Instagramu pak napsala, že bílý klobouk má na sobě stále viditelný Jacksonův mejkap,“ uvádí server Business Insider.

Kousky oblečení po celebritách obecně patří k předmětům, o které mají sběratelé mimořádný zájem, a za které jsou ochotni utrácet opravdu astronomické částky. Mezi ty nejdráže prodané patří i další šaty, které vlastnila právě legendární Marylin - a to konkrétně bílé, z ikonického snímku, v němž vír vzduchu způsobuje, že sukně létá herečce a zpěvačce doslova až kolem hlavy. „V aukci v roce 2011 byly prodány za sedmicifernou sumu - konkrétně za 4,6 milionu dolarů (107,5 milionu korun, pozn.red.),“ připomíná BBC.

Velký zájem byl mezi dražiteli třeba i o tmavou róbu, kterou měla oblečenou princezna Diana při návštěvě Bílého domu, kde si v daných šatech zatančila s Johnem Travoltou. „Šaty se do aukce dostaly v roce 2019, a za 347 tisíc dolarů (8,1 milionu korun, pozn.red.) je koupila společnost The Historical Royal Palaces," zmiňuje CNN.

Upocené boty? Nevadí, hlavně že patřily Jordanovi

K celebritám, o jejichž předměty byl a je mimořádný zájem, patří kromě Marylin Monroe či Michaela Jacksona také třeba legendární herečka Elizabeth Taylorová. Cena, za kterou byly prodány v aukci její šperky, se stala absolutním rekordem. „Celá kolekce byla prodána za sumu 116 milionů dolarů (2,7 miliardy korun, pozn. red.),“ uvádí list Business Insider.

V kolekci se celkem nacházelo osmdesát šperků, a rozdělilo si je mezi sebe více dražitelů. „Třeba hereččin obří diamantový 33,19tikarátový prsten, který jí pořídil její manžel Richard Burton, byl prodán za 8,8 milionu dolarů (205,6 milionu korun, pozn. red.). Ve stejné aukci byla za ohromující částku prodána i její perla La Peregrina, zakomponovaná v zlatém náhrdelníku s rubíny od Cartiera. Slavnou perlu, která se objevila na obrazech Velazqueze, a původně patřila do šperkovnice třeba královny Marie Tudorovny a některých španělských královen, pořídil Taylorové v roce 1969 rovněž její manžel Burton. Na aukci ji nový majitel vydražil za 11,8 milionu dolarů (275 milionů korun, pozn.red.),“ uvádí magazín Good Housekeeping.

Ani v aukci předmětů další herecké legendy minulého století, Audrey Hepburnové, dražitelé nijak netroškařili. „Jí opopiskovaný scénář k filmu Snídaně u Tiffanyho se prodal v aukci v roce 2018 za 811 tisíc dolarů (necelých 19 milionů korun, pozn.red.),“ nastiňuje server Business Insider.

Neznámý kupec si zase v aukci pořídil křeslo, v němž Joanne Kate Rowlingová psala první dva díly ságy o Harrym Potterovi, za 394 tisíc dolarů (9,2 milionu korun).

I za majetek slavných sportovců jsou ochotni fanoušci utrácet šesti a více ciferné sumy. „V roce 2020 zástupci Guinessovy knihy rekordů oznámili, že v aukci v domě Sotheby´s byly prodány tenisky Nike, které měl v roce 1985 při hře obuty basketbalista Michael Jordan, a které později podepsal. Boty se prodaly za 560 tisíc dolarů (13 milionů korun, pozn.red.), čímž se z nich staly nejdráže vydražené tenisky v historii,“ nastiňuje server Business Insider.

Kalhoty za tři miliony

Kromě osobních předmětů celebrit se za opravdu rekordní částky v aukcích prodávají také rekvizity ze slavných filmů. Vůbec nejdráž v aukci prodanou rekvizitou se staly červené střevíčky z filmu Čaroděj ze země Oz, které ve filmu nosila Judy Garlandová. Nový majitel je v aukci pořídil za šest milionů dolarů (140 milionů korun, pozn.red.).

Šesti i více ciferné částky za filmové kostýmy a rekvizity v aukčních domech opravdu jen tak létají. „Třeba helmu Darth Vadera ze Star Wars, konkrétně pátého filmu Impérium vrací úder, koupil neznámý dražitel za 898 tisíc dolarů (20,9 milionu korun, pozn.red.). Zakladatelka značky Spanx Sara Blakelyová si v aukci koupila těsné černé kalhoty, které měla na sobě Olivia Newton-Johnová v závěrečné scéně muzikálu Pomáda, za 162 tisíc dolarů (3,7 milionu korun, pozn.red.). A legendární červené společenské šaty, které měla na sobě Kate Winsletová ve scéně v Titanicu, kdy se její postava Rose vůbec poprvé potká s postavou Jacka, kterou ztvárnil Leonardo DiCaprio, se v roce 2012 prodaly v aukci za 330 tisíc dolarů (7,7 milionu korun, pozn.red.),“ nastiňuje list Business Insider.

Kromě kostýmů mezi sběrateli frčí i další filmové předměty. „Žádné jiné auto v historii nehrálo tak důležitou roli ve filmu a v populární kultuře, jako Aston Martin DB5,“ uvedl specialista aukčního domu Sotheby´s Barney Ruprecht před dražbou auta z filmů o Jamesi Bondovi. A očividně měl pravdu, protože vůz se v aukci prodal za 6,4 milionu dolarů (149,5 milionu korun).

Posmrkaný kapesník i nehet

Tak jako se filmová rekvizita či šperky po celebritách ještě mohou tvářit jako rozumná investice, v aukcích padají vysoké částky i za absurdnější kousky. To, že se je prodávajícím povede tak dobře zpeněžit, mnohdy vede nejen k pozdviženým obočím. Skutečně do nebeských výšin mnoha lidem vylétlo, když se v aukci podařilo celkem dobře vydražit posmrkaný kapesník herečky Scarlett Johanssonové. Prodávala jej herečka samotná. „Kapesník použila, když ji chřipkou nakazil její herecký kolega Samuel L. Jackson. Kýchla do něj v talkshow v roce 2008 a pak oznámila, že ho vydraží a výtěžek věnuje na charitu," připomíná server Business Insider. Na eBayi se jí dražba skutečně povedla a nový majitel za posmrkaný kapesník zaplatil 2050 dolarů (48 tisíc korun).

Ani tento předmět ale ještě neby tou největší podivností po celebritě, jaká se kdy prodala v aukci za nemalou částku. Na pomyslném trůnu je nedojezený sendvič zpěváka skupiny One Direction Nialla Horana. „Zjevně velmi věrný fanoušek nedojezený toast koupil za téměř sto tisíc dolarů (2,3 milionu korun, pozn.red.),“ píše list Mirror.

Když zpěvačce Lady Gaga zase v zákulisí při jednom z koncertů upadl růžový umělý nehet, jeden z jevištních techniků ho vzal a později v aukci prodal za dvanáct tisíc dolarů (280 tisíc korun).

Samostatnou kapitolu pak tvoří kousky těl slavných osobností. „Z jakéhosi neznámého důvodu kdysi zpěvák John Lennon věnoval své uklízečce svůj vypadlý zub. Její rodina se rozhodla prodat ho a v aukci si jej nový majitel nakonec koupil za 31 200 dolarů (729 tisíc korun, pozn.red.),“ zmiňuje list Mirror.

A třeba pramen vlasů Elvise Presleyho, který mu byl ustřižen v roce 1958, se v aukci prodal za 15 tisíc dolarů (350 tisíc korun).