Vojenský převrat v Barmě: Krize se prohlubuje, zemi hrozí krvavá válka

Konflikt v Barmě se vyhrocuje. Armáda sice ve středu během „tiché stávky“, kdy se ulice měst vylidnily, propustila více než 600 zadržených, ale to už asi demonstrantům nebude stačit. Zvlášť poté, kdy ozbrojené síly v úterý zasáhly proti lidem po celé zemi a mezi oběťmi měla být i sedmiletá dívka. Někteří pozorovatelé dokonce poukazují na to, že vnitropolitická krize by mohla přerůst v konflikt podobný válce v Sýrii, která by značně ovlivnila i celý region. V Barmě se v dálce pomalu rýsuje brána do pekel.

Kadeti Kačjinské národní osvobozenecké armády na svém velitelství ve městě Laiza | Foto: VOA/PaulVrieze, public domain