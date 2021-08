Vlády více než 60 zemí světa ve společném prohlášení volají po pokračování provozu na afghánských letištích, silnicích a hraničních přechodech, tak aby místní i cizinci mohli Afghánistán za "zhoršující se bezpečnostní situace" opustit.

Afghánci na hranici s Pákistánem | Foto: ČTK

Uvádí to tisková zpráva amerického ministerstva zahraničí zveřejněná poté, co do afghánské metropole Kábulu vstoupili bojovníci radikálního hnutí Tálibán a místní mezinárodní letiště přestalo odbavovat komerční lety. Mezi zeměmi, které se k prohlášení připojily, je uvedené i Česko.