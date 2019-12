Vhodné chování je inspirativní pro všechny, kteří sdílí stůl a jídlo s vámi. Především pak pro vaše děti Vše začíná jídlem doma, běžnými obědy, společnými snídaněmi a večeřemi. Mezi základní návyky u stolu patří způsob, jak sedíte. Vhodné je sedět vzpřímeně, abyste mohli správně používat příbory. To je další bazální znalost.

Umění uchopit a správně používat lžíci, nůž a vidličku. Tím nemám na mysli, zda je vidlička vlevo či vpravo (to určuje, jste-li pravák nebo levák), ale tak, aby byl příboru uchopen kultivovaně, tedy střenky v dlani a hroty vidličky a ostří nože dolů k talíři. Základním návykem je také používání ubrousku mezi každým soustem a následným použitím sklenice. Sklenici se stopkou také džíme jinak, než tu beze stopky.

Nesmrkat, neříhat

U stolu nahlas nesmrkejte, neříhejte a nepoužívejte párátka. V těchto případech se vždy omluvte a odejděte. Příliš teplé pokrmy neusrkávejte ani do nich nefoukejte, počkejte, až vychladnou, případně odebírejte od krajů pokrmu, které chladnou rychleji. Vždy si ukrojte jen tolik, kolik můžete pohodlně vložit do úst a kultivovaně, tedy bez mlaskání, sníst. Nekrájejte si nic „do zásoby“.

Není vhodné mačkat brambory do šťávy, trhat chléb do guláše, podobně jako se nehodí nakonec jíst pouze vidličkou. Není také vhodné jíst případný salát, servírovaný k jídlu, vidličkou v pravé ruce. Pečivo neukusujte, vždy jej ulamujte. Obložené chleby, burgery, sendviče i naše typické „chlebíčky“ jezte příborem.

U jídla hovořte. Vybírejte jen pozitivní témata, abyste svými názory nekazili chuť a dobrou náladu ostatním. Nehovořte nikdy se soustem v ústech. Je to nevzhledné a není vám dobře rozumět. Také se může stát, že část sousta opustí vaše ústa a přistane na stole nebo na oděvu. Vhodný oděv patří k základům i domácího stolování. Není dobré sedět u stolu ve spodním prádle.

Jist začněte až v okamžiku, kdy mají jídlo na stole všichni. Vždy počkejte. Nehltejte, slaďte tempo s ostatními, abyste se jim potom „nekoukali“ do talíře. Nikoho do jídla nenuťte. Přejete-li si cokoli doplnit nebo přidat, poproste. Za jídlo vždy poděkujte a od stolu odcházejte, pokud to není akutní nebo nutné, až v době, když všichni dojedli.

