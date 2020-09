„Navrhnul jsem panu prezidentovi na post ministra zdravotnictví pana profesora Romana Prymulu. Pan prezident mi slíbil, že mému návrhu dnes vyhoví, tak aby mohl být nový ministr zdravotnictví uveden zítra do úřadu," napsal na svém twitteru premiér Babiš.

„My jsme skutečně v situaci, kdy musíme zavést krizové řízení. Můžeme debatovat o tom, proč to tak je. K tomu se nechci vracet. Bylo by to na dlouho," prohlásil na pondělní tiskové konferenci premiér Babiš.

„My všichni od 1. března pracujeme sedm dní v týdnu a řešíme covid. Pracovali jsme celé léto," řekl na tiskové konferenci Babiš. Dosud podle něj hygieny nikoho nezajímaly a za krátký čas se tu udělala spousta práce. Znovu vyzdvihl Vojtěcha s tím, že zvládl digitalizovat některá odvětví zdravotnictví.

Krizové řízení

„Pan profesor Prymula bude mít hlavně za úkol krizové řízení," řekl Babiš. „Ústřední krizový štáb je zřízen pro to, aby se stal platformou spolupráce s kraji," prohlásil Babiš. Podle Babiše není jeho úkol uvádět v platnost nařízení ministerstva zdravotnictví." To podle Babiše příliš nefungovalo právě proto, že kraje nespolupracovaly.

„Na jaře měl krizový štáb za úkol zajistit dodávku roušek a koordinace stavu nouze. Čekám, že kraje budou skrze krizový výbor více komunikovat a zajistí se vzájemná spolupráce,“ řekl premiér.

Je důležité, aby vláda fungovala jednotně, což se bohužel podle Babiše neděje. „Úkol nového ministra bude dohlédnout na to, aby nemocnice skutečně informovaly o kapacitách a spolupracovaly," řekl Babiš. „Naším cílem je nákazu zastavit. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří,” věří Babiš. Prymula je podle něj zkušený odborník, který má mnoho zkušeností.

Rezignace Vojtěcha

Babiš dnes poděkoval Vojtěchovi za jeho práci. Boj s první vlnou epidemie podle něj zvládl neuvěřitelně. Chápe, že už byl Vojtěch znechucený politikou a médii. "Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví," uvedl Babiš.

Vojtěcha považuje za poctivého a velmi pracovitého člověka. "Do naší politiky přinesl slušnost. Mnoho lidí by si z něj mělo vzít příklad," řekl na tiskové konferenci Babiš. Dle jeho slov však byla právě ona slušnost v české politice nevýhodou. "Neuměl se bránit," dodal Babiš.

Jeho práce si cení. "Převzal resort v rozkladu. Neměl to jednoduché, není lékař a přesto udělal na ministerstvu mnohem více práce než jeho předchůdci," upozornil premiér. "Je mi líto, že resort opuští a že svou misi kvůli situaci s covidem nemohl dokončit. Historie ukáže, kolik toho udělal."

Podle serveru E15 by měl Vojtěch zamířit do čela Všeobecné zdravotní pojišťovny. Babiš ovšem na tiskové konferenci uvedl, že "tyto nesmysly nehodlá komentovat".

Epidemiolog Roman Prymula působil jako prorektor a rektor Vojenské lékařské akademie. Je mezinárodně uznávaným odborníkem na imunizaci a vakcíny. Působil v řadě řídících funkcí, v letech 2009 až 2016 zastával post ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové, v letech 2017 až 2020 byl náměstkem ministra zdravotnictví ČR.

Kvůli pandemii koronaviru se v březnu stal předsedou Ústředního krizového štábu vlády ČR. Od června je pak vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

