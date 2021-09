Dobrý den, nyní se můžete registrovat (platí pro CPOJ 32xx28xx22) na posilující dávku očkování proti covid-19. Kontaktujte svého lékaře nebo se registrujte na crs.mzcr.cz. Takovou SMS zprávu najdou ve svých mobilních telefonech od 20. září lidé starší šedesáti let, kteří mají ukončené očkování proti koronaviru a v registračním formuláři uvedli své mobilní číslo.

Očkovací centrum v Městci Králové | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Prvních deset dnů, až do 20. září, bude podle ministerstva zdravotnictví testovací provoz. Postupně by však textovku mělo mít v mobilu až čtyřicet tisíc očkovaných. „Každému, kdo má ukončené očkování a uplynula osmiměsíční doba, přijde informační SMS zpráva,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Třetí dávku pak odborníci důrazně doporučují rizikovým skupinám. Mezi ně patří nejen lidé starší šedesáti let, ale také pacienti s chronickým onemocněním či se sníženou imunitou.