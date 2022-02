Silničáři pro nákladní dopravu otevřeli dnes ve 13:00 silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Kvůli sněžení byla silnice pro auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů uzavřená od nedělních 15:00. Silnice je holá a mokrá, řekl ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Pro kamiony je dlouhodobě neprůjezdná i silnice III. třídy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku.

V horách v Libereckém kraji od nedělního rána připadlo až 35 centimetrů sněhu, většina z toho za neděli. Dnes jsou zatím jen sněhové přeháňky.

V Krušných horách je dnes silný vítr, silnice byly místy zaváté sněhem. Silnice je neprůjezdná do obce Výsluní na Chomutovsku. Řidiči v nižších polohách musejí dát pozor na náledí nebo ledovku. Sněží i na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a hraničním přechodem s Německem. Se sněhovými překážkami musejí motoristé počítat na Chomutovsku při výjezdu z republiky do Německa po silnici I/7.

Uježděný sníh a špatná viditelnost

Silnice v Plzeňském kraji byly ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Jak přecházejí sněhové nebo smíšené srážky, doplněné silným větrem, silnice místy klouzaly a na některých úsecích nemohly přechodně vyjet do větších kopců kamiony. S kluzkou vozovkou, nárazovým větrem a srážkami, které přechodně snižují viditelnost, se mohou řidiči potkat i na dálnici D5, zejména na Tachovsku.

Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo asi 40 centimetrů sněhu, sněžilo i v Orlických horách. Čerstvý sníh pokryl také silnice v okolí Nové Paky na Jičínsku, na Rychnovsku si řidiči musejí dát pozor na sněhové jazyky a závěje, které na silnicích tvoří silný vítr. Energetici v Královéhradeckém kraji ráno evidovali dvě poruchy na vedeních vysokého napětí v Žacléři a na Rychnovsku.

Jako na houpačce. Česko čeká sněžení, jarní teploty a o víkendu opět mráz

Řidiči v Pardubickém kraji by měli zvolnit zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Žamberka, Svitav nebo Skutče. Silnice I/11 mezi obcemi Jablonné nad Orlicí a Červená Voda přes Suchý Vrch je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. V Železných horách je sníh na vozovkách místy zledovatělý.

Sněhové přeháňky byly v noci také v horských okresech Šumperk a Jeseník, napadlo několik centimetrů sněhu. Po chemickém posypu je na silnicích rozbředlý sníh, méně důležité cesty pokrývá vrstva ujetého sněhu s posypem. Na silnici přes Červenohorské sedlo je zhruba na třináctikilometrovém úseku mezi obcemi Loučná nad Desnou a Bělá pod Pradědem uježděný sníh, dohlednost snižuje silné sněžení. "Zhoršená sjízdnost je hlavně pro kamiony a nákladní automobily," upozornilo ŘSD.

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou převážně mokré. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost zejména ve vyšších polohách na Bruntálsku a Frýdecko-Místecku. Prší se sněhem nebo prší, a je tak snížená dohlednost, situaci navíc komplikuje silný nárazový vítr. V Karvinské ulici v Dolní Lutyni na Karvinsku brání provozu spadlý strom. U Krásné na Frýdecko-Místecku sjel autobus do příkopu.

Zima na Karlovarsku nekončí: Náledí, nehoda s dítětem i zákaz hřebenových túr

V Beskydech jsou ve vyšších polohách zbytky sněhu po pluhování. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je stále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a v kopcích je zledovatělá.

Kvůli ledovce je od neděle dočasně uzavřena horská silnice III/4837 z Prostřední Bečvy na Vsetínsku na Pustevny, omezení by mělo skončit dnes ráno. Ledovka je také na jedenáctikilometrovém úseku silnice II/481 mezi Hutiskem-Solancem a Velkými Karlovicemi na Vsetínsku, sjízdná je se zvýšenou opatrností.

Na Vysočině byly v noci na dnešek dešťové přeháňky a k ránu trochu sněžilo. Silnice jsou převážně mokré. Někde může být poprašek čerstvého sněhu a ve vyšších polohách kraje zbytky zledovatělého sněhu, do terénu vyrazilo 26 sypačů. Přeháňky budou podle meteorologů i přes den a bude silný vítr.

Závěje i převrácený autobus. Počasí znovu komplikovalo počasí v Česku

Na trati mezi Železným Brodem a Spálovem na Jablonecku najel dnes odpoledne osobní vlak do stromu. Nikdo se nezranil, 11 cestujících evakuovali hasiči. Provoz na trati mezi Železným Brodem a Tanvaldem byl asi tři hodiny přerušený. O události informovali na twitteru liberečtí krajští hasiči. Podle údajů na webu Správy železnic byl provoz na trati obnoven před 17:00.

Rychlík společnosti Arriva z Tanvaldu do Prahy narazil do stromu spadlého na trať kolem 14:00. Přivolaní hasiči evakuovali cestující z vlaku do zastávky Spálov, odkud je přepravili po silnici do Železného Brodu, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů David Kořínek. U nehody zasahovala profesionální i dobrovolná jednotka ze Semil spolu s drážními hasiči.