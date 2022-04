Paní Jarmila dnes už ví, že nevědomky uzavřela takzvanou distanční smlouvu. Pomocí syna se jí sice podařilo získat peníze zpátky, nicméně odborníci upozorňují, že tento typ smluv je v poslední době často využívaný takzvanými šmejdy. „Společnosti se většinou zaměřují na nejzranitelnější skupiny spotřebitelů, zejména starší lidi,“ uvedl Jaroslav Švehla ze spotřebitelské organizace dTest.

Aktivita šmejdů se přitom podle něj v poslední době mírně zvýšila. Lze přitom očekávat, že do poloviny letošního roku nevyžádané telefonáty ještě přibudou, protože v tu dobu přestane platit přechodné období pro marketingové volání. Po konci června by pak takové telefonáty měly postupně ustávat, neboť nevyžádaná marketingová volání budou nezákonná.

I tak ale specialisté upozorňují, že by lidé měli být stejně obezřetní, protože šmejdi jsou kreativní a budou se nějakým způsobem snažit ke spotřebitelům dostat. „Častá praktika těchto prodejců je, že spotřebitelům zavolají, mnohdy se ani nepředstaví, a rovnou začnou nabízet své úžasné produkty za ‚výhodnou‘ cenu,“ uvedl odborný poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace Adam Vacek.

Právě na tuto organizaci se třeba obrátil sedmdesátiletý muž, kterému po podobném telefonátu začaly domů chodit balíčky s doplňkem stravy za 1500 korun každý měsíc. O pomoc požádal ve chvíli, kdy už nevěděl, jak se problému zbavit. I v tomto případě stačilo, že muž na položenou otázku odpověděl ano. Švehla proto důrazně doporučil, aby si každý rozmyslel, zda na vznesenou otázku po telefonu odpovědět kladně.

Přátelský hlas, zlé úmysly

Na to upozorňují i české úřady. „Milý a přátelský hlas je naučený, nejsou to žádní vaši přátelé, není pro ně důležité vaše zdraví ani to, jestli ušetříte či přijdete o velké finanční částky,“ uvedli například pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu. Na tvorbě manuálu pro takový typ telefonních operátorů totiž pracují odborníci a operátoři se zúčastňují školení, jak spotřebitele nenucenou formou přimět k tomu, aby smlouvu uzavřel.

Experti z dTestu, kteří se s podobnými problémy setkávají skoro každý den, si všimli, že lidem většinou zavolá společnost, u které člověk není schopen postřehnout její název. „V některých případech dokonce dochází k sestřihání hovorů, kdy spotřebitel řekne ano na cokoliv jiného,“ upozornil Švehla.

Každopádně je dobré vědět, že ani případným uzavřením smlouvy není vše ztraceno. Zákon totiž umožňuje od ní odstoupit. „Je důležité si pamatovat, že se jedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem a tam zákon spotřebitele chrání,“ vysvětlil Vacek.

Je však nutné rychle jednat. Švehla upřesnil, že pokud spotřebitel uzavřel distanční smlouvu, tak má možnost do čtrnácti dnů od převzetí zboží od smlouvy odstoupit.

Jak postupovat při uzavření distanční smlouvy

- Pokud naletíte šmejdům, nezoufejte.

- Zboží, které jste si objednali, určitě převezměte, nenechte ho ležet na poště.

- Pokud jste rozhodnutí, že o zboží nemáte zájem, tak jej nerozbalujte a zašlete zpět k prodejci společně s odstoupením od smlouvy. Lhůta pro odstoupení smlouvy je 14 dnů od převzetí zásilky.

- Odstoupení od smlouvy by mělo mít písemnou formu.



zdroj: Sdružení obrany spotřebitele - Asociace